「豪雨」警戒！HOSHI來台當天「洗箱箱」糗喊自己「小笨蛋」 WOOZI對時尚敏銳度超高

韓國大勢人氣男團SEVENTEEN成員HOSHI與WOOZI組成的小分隊“HxW”於2025年7月26日晚間在國立體育大學綜合體育館舉行了HOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - TAIPEI的首場演出，這也是兩人首次FAN CONCERT的海外首站，兩日的演出一票難求，現場座無虛席。

HOSHI與WOOZI開場便以全黑俐落帥氣勁裝登場，接連演唱了《BRING IT》、《96ers》瞬間炸裂舞台，也展現了雙人默契與強大舞台魅力。兩人也在台上與台下CARAT克拉頻繁互動。HOSHI更不忘分享自己一來台就發生的糗事，打開行李箱時發現洗髮乳爆開並灑滿整個行李箱，也上傳了自己用蓮蓬頭洗著行李箱的影片，現場更用中文笑稱自己是「小笨蛋」，接著也分享吃了牛肉麵、火鍋與地瓜球等台灣美食，展現親切一面。



兩人不僅展現強大舞台實力，今晚演出亮點之一，是透過幕後夥伴的視角，讓CARAT克拉更貼近舞台背後的他們。製作人BUMZU透露了HOSHI對創作的瘋狂執著，他表示，只要HOSHI一開始寫歌詞，就會瘋狂傳訊息問意見，無論是白天還是深夜，訊息就會如暴風般湧來，完全不管對方是否已經入睡。「你覺得這樣好嗎？」「啊我覺得這樣不對耶…」「咦？其實好像也不錯耶？」「不對啦，我還是覺得剛剛那個比較好。」反覆猶豫的過程讓人哭笑不得。



而大家也揭露了WOOZI對時尚的講究。雖然外表總是穿著運動服，實則擁有過人的時尚敏銳度，就連機能型 T 恤的細節設計都能侃侃而談，展現他對生活品味的獨到堅持。並分享他總是帶著那個多年來不離身的黑色包包，雖然包包看起來滿大的，但其實裡面沒裝什麼東西，就是一些平常會用到的日用品。



除了攜手帶來雙人合唱舞台，HOSHI 與 WOOZI 也各自獻上獨具風格的 SOLO 演出。HOSHI 以充滿爆發力的舞台魅力演唱《Damage》、《Touch》與《Spider》，展現其獨有的能量與節奏掌控；WOOZI 則以溫柔細膩的聲線詮釋《Ruby》、《Simple》、《Destiny》，營造出感性又動人的氛圍。演唱會安可段落，兩人再度合體，驚喜演唱人氣曲目《STUPID IDIOT》，引爆全場情緒高潮。7 月 27 日將迎來台北場第二場演出，也令人更加期待兩人又將帶來什麼驚喜，為 CARAT克拉們再創美好回憶。



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