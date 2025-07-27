「豪雨」警戒！HOSHI来台当天「洗箱箱」糗喊自己「小笨蛋」 WOOZI对时尚敏锐度超高

韩国大势人气男团SEVENTEEN成员HOSHI与WOOZI组成的小分队“HxW”於2025年7月26日晚间在国立体育大学综合体育馆举行了HOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - TAIPEI的首场演出，这也是两人首次FAN CONCERT的海外首站，两日的演出一票难求，现场座无虚席。

HOSHI与WOOZI开场便以全黑俐落帅气劲装登场，接连演唱了《BRING IT》、《96ers》瞬间炸裂舞台，也展现了双人默契与强大舞台魅力。两人也在台上与台下CARAT克拉频繁互动。HOSHI更不忘分享自己一来台就发生的糗事，打开行李箱时发现洗发乳爆开并洒满整个行李箱，也上传了自己用莲蓬头洗著行李箱的影片，现场更用中文笑称自己是「小笨蛋」，接著也分享吃了牛肉面、火锅与地瓜球等台湾美食，展现亲切一面。



两人不仅展现强大舞台实力，今晚演出亮点之一，是透过幕后伙伴的视角，让CARAT克拉更贴近舞台背后的他们。制作人BUMZU透露了HOSHI对创作的疯狂执著，他表示，只要HOSHI一开始写歌词，就会疯狂传讯息问意见，无论是白天还是深夜，讯息就会如暴风般涌来，完全不管对方是否已经入睡。「你觉得这样好吗？」「啊我觉得这样不对耶…」「咦？其实好像也不错耶？」「不对啦，我还是觉得刚刚那个比较好。」反覆犹豫的过程让人哭笑不得。



而大家也揭露了WOOZI对时尚的讲究。虽然外表总是穿著运动服，实则拥有过人的时尚敏锐度，就连机能型 T 恤的细节设计都能侃侃而谈，展现他对生活品味的独到坚持。并分享他总是带著那个多年来不离身的黑色包包，虽然包包看起来满大的，但其实里面没装什么东西，就是一些平常会用到的日用品。



除了携手带来双人合唱舞台，HOSHI 与 WOOZI 也各自献上独具风格的 SOLO 演出。HOSHI 以充满爆发力的舞台魅力演唱《Damage》、《Touch》与《Spider》，展现其独有的能量与节奏掌控；WOOZI 则以温柔细腻的声线诠释《Ruby》、《Simple》、《Destiny》，营造出感性又动人的氛围。演唱会安可段落，两人再度合体，惊喜演唱人气曲目《STUPID IDIOT》，引爆全场情绪高潮。7 月 27 日将迎来台北场第二场演出，也令人更加期待两人又将带来什么惊喜，为 CARAT克拉们再创美好回忆。



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