《禁婚令》金宇锡有望担任金智媛新剧《Doctor X： 白色黑手党时代》男主

根据26日韩媒OSEN的采访结果，演员金宇锡(金佑锡)近日收到《Doctor X： 白色黑手党时代》的出演邀约，并在积极考虑后决定出演。

《Doctor X： 白色黑手党时代》是一部医疗黑色剧情剧，讲述主角「桂秀晶」将自己流放到黑过去，凭藉天才般的手术实力，痛快地对抗荒谬的现实。 该剧由新人编剧边成根执笔，《VIP》《恶鬼》导演李政林执导，由Studio Dragon与Studio S联合制作。

金宇锡将在剧中饰演男主角，实习医生「朴泰京」，这是他继2022年MBC《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》后，时隔三年重返电视剧。



女主角则已敲定由金智媛饰演。 金智媛去年凭tvN剧集《泪之女王》创下历代最高收视纪录，新作早已被观众期待已久。 此外，李姃垠也将加盟该剧，饰演曾被称爲怪物的天才外科医生「郑熙淑」，是与桂秀晶毫无血缘关系的姨母。



金宇锡於2017年通过网剧《恋爱播放列表2》出道，此后凭藉出演《Voice 2》《Voice 3》逐渐崭露头角，并在《军检察官多伯曼》《警校菜鸟》《青春月谭》《有益的欺诈》等剧中持续活跃。 同时，他也是双人音乐团体MeloMance成员金珉锡的亲弟弟。

另外，《Doctor X： 白色黑手党时代》预计将於今年下半年开拍，并於明年播出。

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