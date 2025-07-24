下半年最爆笑浪漫韩剧来袭！《Spring Fever》看安普贤如何狂追冰山女教师李主傧

tvN全新电视剧《Spring Fever》（暂译）将於今年下半年首播，主演阵容由实力派演员安普贤与李主傧担纲，预计带来一场充满反转与笑点的粉红系浪漫喜剧。 该剧改编自人气网络小说，剧情与角色设定话题十足。

剧情围绕一位关闭心门、远离都市、隐身乡间小学任教的神秘女教师「尹春」（李主傧 饰），与一位对她展开猛烈追求、行事出人意表的热血男「宣在奎」（安普贤 饰）之间展开的爆笑恋爱故事。

安普贤饰演的「宣在奎」是个行径大胆、举止奇特，经常让整个村庄鸡犬不宁的「风云人物」。 他外表粗犷、拥有壮硕身形与「黑道感」初印象，实际内心却纯情专一，对爱情忠诚执著。



安普贤过去曾在《财阀X刑警》、《军检察官多伯曼》、《柔美的细胞小将》等剧中展现多元演技，此次挑战结合动作、浪漫与喜剧元素的角色，并将首次尝试使用方言演出。

李主傧饰演的「尹春」，原本是首尔一间深受学生与家长喜爱的人气教师，却因某段过去决定离开都市生活，独自来到一所乡村小学任教。 她神秘的背景引发村民们的好奇与各种揣测。 李主傧曾出演《泪之女王》、《离婚保险》等热门剧集，擅长将角色层次立体化，这次将诠释一位逐渐重拾阳光与自信的女性角色。



制作团队表示：「剧中每个角色都有鲜明有趣的个性，搭配温暖的海边小镇氛围，将带来疗愈人心的故事。 我们对安普贤与李主傧之间的爆笑爱情火花也非常期待，请观众拭目以待。」

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