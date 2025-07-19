【韩网热门】青龙系列大奖乌龙事件：李浚荣李浚赫名字听错超尴尬！结局暖心还有意外「反转」

第四届青龙系列大奖昨晚在仁川举办，颁发人气明星奖时，主持人念了朴宝剑、李惠利、李浚赫、IU的名字，偏偏「李浚荣」的发音跟「李浚赫」很像，令李浚荣误以为自己获奖，上台之后才发现搞错！

李浚荣慌忙跑下台寻找李浚赫、将奖杯交给他并不断道歉，李浚赫则给了李浚荣一个拥抱表示安慰，发表感言时说：「我一直到处宣传自己是有趣的人，幸亏出现这样的时刻，让我真的成为有趣的人。之前就想说如果获奖的话希望有这样的搞笑瞬间，结果变成现实了，真的很开心，谢谢大家。」（此刻浚荣已经整个脸通红XD）



와 청룡잼컨실화냐 인기상 이준‘혁’건데 이준‘영’샘이 트로피갖고올라감씨발 이준혁뒷머리벅벅극으면서올라가는것도존나웃김 와 오 와 pic.twitter.com/yK9prTgAkZ — koi (@my1ovehyuk) July 18, 2025

稍晚时候《苦尽柑来遇见你》获得大赏，李浚荣作为主演之一发表感言也自嘲一番：「没想到有生之年能在一天内两次摸到青龙奖杯。藉此机会再次向李浚赫前辈说声对不起，我爱前辈。」



颁奖礼结束后，李浚荣立即PO IG限动表达歉意：「在现场听不太清楚，犯下了很不像话的失误。再次向李浚赫前辈和李浚赫的粉丝们致歉。真心祝贺获奖！」李浚赫回复：「浚荣啊，托你的福很有趣，不要太在意，我也在AAA颁奖礼犯过同样的失误嘛，也许是一种缘分呢，下次一起吃饭吧！」李浚荣再次回复：「感谢心胸宽广的哥哥，今晚应该可以睡著了。 我会联络您的，哥！」



李浚赫提到的是2023年AAA颁奖礼，颁发「Best Acting奖」时主持人念了李浚荣的名字，但李浚赫听错而差点走上去，还被镜头捕捉到XD 这样的互动和呼应实在非常罕见，也算一种独特的缘分了！



아 찾음 aaa에사 이준영 호명했는데 어리둥절 두벅두벅 무대 올라갔다가 머슥하게 걸어들어가는 이준혁 pic.twitter.com/QCicMyppMr — 긍｡｡ (@slothmilvan) July 18, 2025

▽李浚荣听错完整版（1分10秒开始）：



▽李浚赫听错完整版（34秒开始）：



韩国网友评论：

1. 我看直播时也听错了，真的很像kkk

2. 对於内向人来说，这件事大概会一直记到进坟墓那天...

3. 我都不敢点开影片来看，心疼浚荣ᅲᅲ

4. 李浚赫都走出去了，看到李浚荣又回来了ᅲᅲkkk

5. 居然会让两位INFP同时遭遇这种考验ᅲᅲkkkk

6. 我们就当没发生这件事，一起忘掉吧！Biong！

7. 李浚荣到处寻找李浚赫的模样真的超好笑kkk对他很有好感

8. 李浚赫的获奖感言非常有sense，就像在跟后辈说「别感到抱歉」，真的好温暖...

9. 下次主持人还是在名字前面加上作品名吧

10. 不需要道歉啦，而且其实很可爱kkk

11. 男人之间就是这样变得亲近的kkk

12. 两位演员都应对得十分自然愉快，感觉性格很好耶

13. 心灵像外貌一样温暖

14. 原来两位都失误过，这样一来感觉好多了kkk

15. 浚荣啊没关系，下次拿奖就好！

16. 真的很有缘分，两位PO张合照吧

17. 事已至此，不如下次两人一起获奖吧，就可以一起上台啦kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3831937578，https://theqoo.net/hot/3831977970，https://theqoo.net/hot/3832155669，https://www.youtube.com/watch?v=pdgHyGCKaro&ab_channel=KBSEntertain

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