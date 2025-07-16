[首爾直擊]《全知讀者視角》李敏鎬大前輩氣場十足更不忘支援安孝燮！暢談電影特效：「演員站在綠幕前演戲將成趨勢」

即將於7月23日在台韓兩地同步正式上映的奇幻電影《全知讀者視角》，於7月15日在首爾江南區舉辦試映會，而導演金秉佑也率領五位主要演員們，包含安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩以及NaNa共同參與映後的記者會。

《全知讀者視角》劇情描述一部連載了10年的網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，後期因劇情設定而讀者僅剩一人，也就是金獨子（安孝燮飾），隨著金獨子的約聘職涯畫上句點，同一天竟然這部小說也來到最終章，正當金獨子若有所失時，卻發現自己熟知的小說情節竟然成為現實！也就是世界即將滅亡，金獨子該如何與小說中的主角劉眾赫（李敏鎬飾）共同改寫結局？



導演表示製作這部高人氣作品的電影版本，背負各方期待，自然也產生超大壓力，也曾苦惱到底要如何製作出這樣的奇幻動作電影？原著已經非常好了，還能夠多做些什麼？於是他將重點放在滅亡世界中的人們集合在一起，共同面對眼前的棘手狀況，想要強調並傳達給觀眾們這樣的訊息，這可能是原著中並未深入著眼的部分，這麼多角色，將如何在滅亡的世界中透過互助找尋出路。



而這樣的奇幻電影，特效的展現自然也是關鍵。所有演員們被問到在綠幕前演戲是否相當困難？NaNa表示自己是第一次在綠幕面前進行拍攝，初期對於該如何集中、如何表現感到相當苦惱，不過到了現場，一切著裝完成讓她更投入角色，讓她盡情想像並更加自由的演出自己想要的動作，加上導演相當細膩的說明讓她理解，原本她認為有難度的部分，也已消失無蹤，成為相當一次愉快的經驗，說到這裡NaNa也與導演相視而笑。



飾演軍人出身的李賢誠一角，申承浩對此則表示自己相當幸運，在拍攝《全知讀者視角》之前已經有在綠幕前拍攝的經驗，也因為如此，他在特效拍攝上並沒有特別感到困難，拍攝的時候前面雖然沒有對手，但對於這個畫面將如何呈現出來，進行了許多思考以及計算，他大讚導演製作得非常細膩，讓他學習到很多。



蔡秀彬則表示在拍攝時並非沒有困難，因為戰鬥的對象並不在眼前，所以也會有不太清楚該怎麼做的時候。也因為她在劇中的角色道具並非一般刀劍而是「蠶絲」，對於該如何用線與相關的動作，讓她煩惱了很久。不過因為動作戲碼並非一個人獨力完成，而是需要透過武術指導與各位演員們的協助，也讓她收穫良多。



而本片演員們中的前輩李敏鎬，睽違10年再度重返大螢幕，飾演小說中的主角劉眾赫，他對於在綠幕前拍攝，表示之後演員將會遇到越來越多這樣的機會，而在演員的領域中，想像力以及創意思考是非常重要的，透過本次的作品讓他思考了各個面向的事情，似乎也因此得到了很豐富的情感，他認為這也將是演員們日後將承受的領域之一。



安孝燮也接著說，沒有特效時的拍攝雖然有難度，但他覺得過程相當有趣，一邊對抗怪獸一邊拯救同伴，拍攝的時候也會很期待如果加上了特效會怎麼呈現呢？親眼看到畫面的時候似乎會有種快感。值得一提的是，訪談間由於記者提問較長，讓安孝燮有時需要重新詢問後才能回應，而經驗豐富的李敏鎬也在此時協助安孝燮，說明問題核心，讓他順利回應問題，並且還在他回答後加上自己的觀點加以補充，令人感受到前輩神救援的暖心。《全知讀者視角》7月23日全台正式上映。



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