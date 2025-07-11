【韩网热门】aespa Karina：想尝试演戏！有一天即使引退了，也不会感到遗憾

女团aespa成员Karina近日在出演由综艺人乔纳森主持的YouTube节目《晨间散步》时，透露了自己未来的多样计画。

Karina在节目中说道：「作为艺人，能做的都想尝试看看。 这样有一天即使引退了，也不会感到遗憾。 」 她表示自己已经挑战过综艺节目，接下来希望能够尝试演技。听到Karina的想法后，乔纳森也表示自己想挑战演技或音乐，对此Karina鼓励道：「我觉得你一定会做得很好。 」

她还坦言，随著活动积累的经验，现在站在镜头前比以前自在了许多。 回忆过去，她笑著说：「以前为了上综艺节目，还曾和成员们讨论过『要不要特意制造一些趣事』。」



谈及喜欢的综艺类型，Karina表示：「相比需要大量肢体活动的综艺，更喜欢谈话类节目。 因为本来就喜欢聊天。 但MC要引导对话开场，这对我来说好像有点难。 」 乔纳森则安慰她说：「MC比起会说，更重要的是会听。 我觉得你以后一定也能成为很好的MC。 」

韩国网友评论：

1. 我也蛮好奇的

2. 感觉她会很厉害，舞台演绎就很不错ᄏᄏ

3. 她是演员脸啊，不演戏太可惜了。

4. 她有拍过什么戏吗？ 是在哪尝过演戏的滋味？

5. 我本来以为她是闪闪发光的偶像型。

6. 广告或MV里的表演也是一种演戏啦

7. 是吗？ 比起演员我觉得她更像偶像（没有贬义）她好像不是那种会在脑海中留下强烈印象的脸，比较像是为舞台量身打造的长相

8. Karina是演员脸吗？

9. 是所谓的演员脸吗？ 我一直觉得她是偶像的典范耶

10. 不是宁宁（NINGNING）比较像演员脸吗？

11. 看她演新世界广告后觉得，她蛮适合演妖怪那种超现实角色的

12. 她完全是偶像脸吧？ 不是说演员脸比偶像脸高一等，而是真的就属於偶像那个类型啊

13. 虽然我也不太懂什么是演员脸，但她就太有偶像感了

14. 卸掉打光和舞台妆也不会出问题的脸

15. 在aespa里，如果说演员脸的话反而是Winter或NINGNING吧？ Winter很适合独立电影，NINGNING像中剧里的超级美女，Karina就太偶像脸了

16. 想多看她各种不同的样子，如果有机会什么都尝试一下就好了！

17. 她没有给人演员的感觉

18. 想像一下如果把那些精致妆容都卸掉，就不太像演员脸

19. 她不适合古装剧，比较适合现代剧或奇幻类吧

20. 如果说演技的话，反而觉得Giselle可能会演得更好

21. 完全不是演员脸啊... 就是偶像的标准样子

22. 说她是演员脸不对吧，她就是非常适合当偶像的长相

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