Super Junior-D&E受台风影响一度困台湾！东海情绪波折全现，繁中关心高雄

Super Junior小分队D&E（东海、银赫）原订6日要登场在台湾高雄举行的「高雄啤酒节」，活动却因台风丹娜丝搅局取消，两人已经飞来却无法登台，东海的情绪波折似乎都写在了他的限时动态……

「不是……回不了韩国了吗？」



「台风快走」



「没想到雨下的比想像中的来得大，大家的安全第一，在高雄的朋友一定不要出门喔！！」



东海的发文或许就像一般台湾人情境，先是对台风影响行程感到烦闷，但见风雨越来越大反而担心起他人。他特地用繁体中文写下的字句让台湾E.L.F.相当动容，还有E.L.F.「歪楼」表示他写的中文比许多人都标准，「的」、「得」分得很清楚。虽然啤酒节取消让不少E.L.F.也扑空，特地到了高雄却不能看表演，不过大家更担心银赫和东海无法如期回韩国、赶上大队8日重要的20周年的回归。



▼无聊(?)的东海还发了WaterBomb照片让大家养养眼



有趣的是，希澈昨日也发了许多限时动态，希澈透露自己去了健身房：「昨天吃得很开心，当然要付出代价了？？」又说：「因为李东海老是DM（私讯）下指导棋，怕他叫我去跑跑步机，就穿了拖鞋来对抗了。」远远被困在台湾的「Super Junior健身魔人」东海突如其来被cue XD。



幸好，D&E稍早已顺利到机场登机，满满E.L.F.不舍却也欣慰。Super Junior大队回归就在明8日，MV预告已释出！部分成员登《Running Man》宣传的画面似乎还透露了舞蹈，引发更多期待！



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