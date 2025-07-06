aespa Karina回应政治表态争议：「当时天冷就买了件外套，是我太无知」

女团aespa成员Karina近日做客网综《妖精食堂》，提到总统选举期间穿特定颜色和数字的服装拍照一事，认真表达了反省。

郑在炯主持的YT频道「妖精在炯」今日更新Karina出演的最新一期节目。 Karina表示自己的两大梦想之一是本人和周围的人都能过上平安无恙的生活，因为之前陷入争议的时候令粉丝们十分担心，她也因此非常抱歉。

Karina回忆了那组照片的拍摄背景：「当时和工作人员一起在有点冷的天气出门，只是单纯地买了件外套穿上，为了和粉丝们沟通而PO了内容，之后接到联络就删除了。」



Karina接著说：「在这件事情上，我确实太无知了。 即便人在海外，有些事情也是应该知道的。 所以我觉得，真的应该了解和学习更多。 是真的太无知没错。」

Karina表示，因为是自己造成的争议，理应由自己承担，但队友们也因此受到了伤害，这一点令她十分难过。 郑在炯安慰她既然现在已经说出来，相信粉丝们都会理解。



Karina接著透露了第二个梦想，那就是以刘知珉的身份度过很长、很充实有趣的时光，不仅是作为「艺人Karina」这个「人生副角色」，也作为父母的女儿和普通人。

Karina提到的争议始於今年5月27日，她在个人IG分享了一组在日本的生活照，身穿黑红色、印有巨大数字「2」的夹克。 由於时间恰逢韩国第21届总统选举前一周、第三场候选人辩论当天，立即有网友将此解读为Karina公开支持使用红色作为象徵色、选票号码为2号的国民力量党候选人。 所属社SM娱乐次日称「只是分享日常，没有其他意图」，Karina也通过粉丝平台Bubble上传道歉文章，表示「真的没有那样的意图」，但仍持续遭到网友攻击多日。



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