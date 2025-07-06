5000万43台笔电！韩韶禧去年默默送礼助学，其实还曾交代：别让外界知道

女演员韩韶禧低调行善的暖心事迹近日曝光，感动了无数网友。

据韩媒「日刊体育」日前报导，韩韶禧去年曾自掏腰包，为首尔艺术大学戏剧电影系的学生们送上笔记型电脑，展现满满的温暖。

报导指出，去年7月，韩韶禧应在《以吾之名》中合作过的动作指导金敏洙之邀，到首尔艺术大学进行打戏特别讲座。原本只预定举办一天，但韩韶禧提议将课程延长一周，让学生们能有更多学习与实战经验。金敏洙导演回忆说，韩韶禧不仅细心指导动作，更在情感表达、面部表情等细节上倾囊相授。



最令人惊喜的是，在特讲最后一天，韩韶禧竟然为所有43名参与学生准备了笔电作为礼物，总价值约达5000万韩币。 据悉，这是因为课程中韩韶禧注意到有学生手机萤幕破裂却无力更换，令她感到不舍，决定用实际行动支持学生们的学习。

之所以这段佳话直到一年后才为外界所知，是因为韩韶禧特别叮嘱学生们不要将此事告诉外界。然而，金敏洙导演认为「这样的善行应该被更多人知道」，因此选择公开此事，瞬间引发大批粉丝与网友的热议与感动。

韩韶禧自2017年以SBS《再次相遇的世界》出道后，凭藉《夫妻的世界》、《京城怪物》第一、二季等作品打响演技实力，人气不断攀升。目前她与全钟瑞一同主演的影视作品《Project Y》即将上映，该片讲述两名女性为摆脱艰困现实，偷取藏匿的黑钱与金条后展开的犯罪故事，让影迷们期待不已。



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