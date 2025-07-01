崔勝鉉（T.O.P）時隔8年公開露面！《魷魚遊戲3》黃東赫導演：「好不容易在大眾面前露面，希望他今後努力活動」

Netflix 28日舉行《魷魚遊戲3》的收尾活動，三季的演員們都參加此次活動。

其中崔勝鉉（T.O.P）的出席引人注目，在《魷魚遊戲2》飾演「薩諾斯」的他以強烈的存在感成爲話題。這也是他在2017年引發大麻風波後，時隔8年再次公開露面。對此，黃東赫導演近日接受採訪也表示：「崔勝鉉也是時隔很久才進行外部活動，所以仍然感到有負擔和緊張。因為海外對『薩諾斯』角色的反響真的很熱烈，所以他從中得到勇氣，收尾工作做得很好。」



黃東赫導演說：「崔勝鉉總是對我說謝謝，但我不是爲了拯救他才選角的，正如上次所說『想著（爭議之後）休息到那種程度應該沒事吧』就選角，因爲他很好地表現我想表達的『薩諾斯』這個角色，一直堅持到最後，所以對我來說不是什麼值得感謝的事情。」



最後，黃東赫導演還表達自己的願望：「我知道大家並不是原諒和接受崔勝鉉，但好不容易在大眾面前露面，獲得了機會，希望他能努力展現出好的面貌，消除剩下人的內心和厭惡。」

而27日公開的《魷魚遊戲3》是此系列的最終季，講述懷著自己的目的再次參加遊戲中失去最好的朋友成奇勳（李政宰 飾）和隱藏真實身份躲進遊戲的「負責人」（李炳憲 飾），以及在那殘忍的遊戲中生存下來的參賽者們最後的命運，上線後便席捲全球排行榜。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞