崔胜铉（T.O.P）时隔8年公开露面！《鱿鱼游戏3》黄东赫导演：「好不容易在大众面前露面，希望他今后努力活动」

Netflix 28日举行《鱿鱼游戏3》的收尾活动，三季的演员们都参加此次活动。

其中崔胜铉（T.O.P）的出席引人注目，在《鱿鱼游戏2》饰演「萨诺斯」的他以强烈的存在感成爲话题。这也是他在2017年引发大麻风波后，时隔8年再次公开露面。对此，黄东赫导演近日接受采访也表示：「崔胜铉也是时隔很久才进行外部活动，所以仍然感到有负担和紧张。因为海外对『萨诺斯』角色的反响真的很热烈，所以他从中得到勇气，收尾工作做得很好。」



黄东赫导演说：「崔胜铉总是对我说谢谢，但我不是爲了拯救他才选角的，正如上次所说『想著（争议之后）休息到那种程度应该没事吧』就选角，因爲他很好地表现我想表达的『萨诺斯』这个角色，一直坚持到最后，所以对我来说不是什么值得感谢的事情。」



最后，黄东赫导演还表达自己的愿望：「我知道大家并不是原谅和接受崔胜铉，但好不容易在大众面前露面，获得了机会，希望他能努力展现出好的面貌，消除剩下人的内心和厌恶。」

而27日公开的《鱿鱼游戏3》是此系列的最终季，讲述怀著自己的目的再次参加游戏中失去最好的朋友成奇勋（李政宰 饰）和隐藏真实身份躲进游戏的「负责人」（李炳宪 饰），以及在那残忍的游戏中生存下来的参赛者们最后的命运，上线后便席卷全球排行榜。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻