時隔3年回歸電視劇～李鍾碩選擇《瑞草洞》的理由公開！文佳煐首次飾演有職業的角色，坦言「很激動」

再過幾天就可以看到《瑞草洞》了！

tvN新劇《瑞草洞》由李鍾碩（李鐘奭）文佳煐、姜有皙、柳惠英、林成宰主演，講述的是每天通勤至瑞草洞法律圈的五名受僱律師（受僱於律師事務所、領月薪的律師）的成長故事。



今日（1）舉行製作發佈會，這也是李鍾碩繼《黑話律師》後時隔三年回歸，他介紹作品說：「如果說一般的法庭電視劇是講述戰勝巨惡、體現正義的故事的話，那麼比起死活的故事，我們更多是講述生計問題的電視劇。」



劇中，李鍾碩飾演有著9年經驗的資深助理律師「安柱亨」。對於為什麼選擇這部作品？他表示：「我好像一直喜歡戲劇性很強、死裡逃生的題材我一直都在想我之前沒有嘗試過的是什麼，是可以輕鬆觀看的日常劇，所以想拍一部可以和朋友們一起合作舒服的電視劇。」

而文佳煐飾演剛入行1年的律師姜熙智，她原本專攻鋼琴，但在家人捲入官司後，懷著用我的手保護周圍人的信念，走上法律界人士之路。她表示說：「因爲是第一次演有職業的角色，所以很激動。雖然台詞量很多、學習的東西也很多，但是挑戰沒有嘗試過的領域，感覺很滿足。」



《瑞草洞》由《W—兩個世界》、《Kairos》、《獵鑽緝兇》朴勝宇導演執導，現役律師李承賢擔任編劇，將在7月5日首播！



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