《魷魚遊戲3》導演黃東赫：「本來想讓他與女兒團聚」透露原本設定的HE結局

日前剛公開的話題之作《魷魚遊戲3》受到全球熱烈關注，而導演黃東赫也密集接受各界訪談，也透露了這部作品公開後能夠理解觀眾們的多種反應，而他原本設定的結局也並非如此。

當日黃東赫導演首先被問到結束了《魷魚遊戲》這個系列的感想，他表示當然最先是感到輕鬆，從寫作到目前這一瞬間已經過了6年左右，在推出第一季時，並沒有太大的期待，卻獲得全球大成功，而推出第二季與第三季的時候就因為大家相當期待而備感壓力，現在全部都結束了，就像放下了身上背負的行李，何時還能夠製作這樣的作品？的確懷抱著這樣的意義而感到遺憾。



而《魷魚遊戲3》公開之後，也得到好與壞相當兩極化的觀眾反應，對此導演表示，事實上他因為一連串的海外宣傳行程而整個月都無法睡好覺，也因為身體狀況不佳而沒有去留意太多觀眾們的反應，不過自己也盡量不去看，大多是從身邊的人聽說的，不管是什麼樣的反應也大多能理解，因為第一季的時候大家沒有太大期待，似乎感到了衝擊感與新鮮感，第二與第三季大家期待變大，也不免感到出來的劇情與自己所想的不同。



黃東赫導演也自曝原本想要給《魷魚遊戲3》的結局是一個Happy Ending。當他知道要製作第二與第三季內容時，導演曾想著要給李政宰所飾演的奇勳一個好結局，也就是他結束了遊戲後與女兒團聚，但導演卻在執筆時改變了想法，一邊寫一邊看著這世界發生的許多事件，也覺得這世界漸漸變得難以生存，其中最大的原因就是自私資本利己主義，劇中的孩子就象徵著下一世代，而奇勳為孩子的犧牲也包含導演想傳達的訊息。



而回想起這段時間的努力，導演也表示最終奇勳落下的一瞬間，所留下的表情令他最為難忘，也給了導演一個「全部都結束了」的感受。《魷魚遊戲3》在6月27日公開，第一季的勝者奇勳為了對抗這個組織，而再度回到遊戲中，不過新的參賽者以及他所遇到的一連串變數，讓他的復仇難以痛快施行。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞