BTOB 陸星材相隔7年來港 首開粉絲演唱會 懷念港式腸粉及點心

韓國人氣男團BTOB成員兼演員陸星材，繼2018年在香港舉行粉絲見面會後，宣布相隔7年再度來港，於2025年7月19日（星期六）在旺角麥花臣場館舉行單獨粉絲演唱會《THE BLUE JOURNEY 2025 YOOK SUNGJAE FANCON IN HONG KONG》。

7年未有訪港心情勁激動

陸星材表示知道很多香港粉絲一直在等他，他也有好一陣子沒有來香港，一想到能夠再次與美麗又型格的粉絲們見面，心情很激動。他指之前在香港舉行粉絲見面會時，對熱情的香港粉絲印象深刻，還寵粉表示今次會竭盡所能滿足香港粉絲的要求，他說：「之前在見面會上，跟粉絲進行問答互動時超有趣，時隔這麼久才跟大家見面，如果大家有什麼好奇的或想我做的事情，我都會盡量滿足大家。」

預告翻跳五代韓團歌舞

星材預告今次粉絲演唱會上，他會翻跳五代韓團的歌舞，並指舞蹈動作跟他以前所跳的不太一樣，籌備過程有點辛苦，他說：「舞蹈有些難度，但一想到粉絲們，想為大家呈現最完美的演出，就有動力了。」談到相隔多年再度訪港，星材直言當他想到可以品嘗香港美食倍感高興，他說：「最懷念香港的腸粉及點心，還有可以欣賞到香港夜景的威士忌酒吧。」今次粉絲演唱會主題是「藍色之旅」，星材稱最理想的旅程必須具備美食，所以他喜歡香港的原因之一就是香港有各種各樣的美食，很適合旅遊。

擔正《鬼宮》演技受肯定

陸星材近年多棲發展，先後主演人氣韓劇《學校2015》、《鬼怪》、《雙甲路邊攤》、《匙來勝利組》，以及早前播出的高收視劇集《鬼宮》，演技備受肯定。星材近日回歸歌手身分，剛於6月19日推出首張個人迷你專輯《All About Blue》，充滿電影感的主打歌《at last》MV推出僅數天，YouTube點擊率已超過500萬次。同時展開《THE BLUE JOURNEY 2025 YOOK SUNGJAE FANCON》巡迴粉絲演唱會，首爾站於6月21日開鑼，接着7月初移師日本及香港。星材不僅會在粉絲演唱會上帶來新專輯歌曲，還會回顧演員時期的生活故事。星材對香港粉絲喊話：「時隔很久，終於可以在香港見面，一想到這點我就非常激動和開心！讓我們一起創造最幸福和美好的回憶吧！」

粉絲福利大放送 一對一合照

《2025 YOOK SUNGJAE FANCON IN HONG KONG》將於2025年7月19日（星期六）在旺角麥花臣場館舉行。票價分港幣$1588、$1288及$888。門票現可透過TRIP.COM、KLOOK及大麥 Damai 公開發售。主辧單位為購買門票的觀眾準備了豐富福利，如一對一合照、團體合照、簽名海報、歡送環節等等，讓粉絲跟陸星材近距離互動，福利詳情請留意主辦單位的社交媒體。

《 THE BLUE JOURNEY 2025 YOOK SUNGJAE FANCON IN HONG KONG》

日期：2025年7月19日（星期六）

時間：19:30 - 22:30

地址：香港麥花臣場館（MacPherson Stadium）

票價：HK$1,588、HK$1,288、HK$888

購票平台：imini.tv、Trip.com（香港專區）、Klook、大麥 Damai

【粉絲福利】

✅ Hi-Bye（歡送環節）

✅ 簽名海報（限量隨票贈送）

✅ 入場小卡（入場贈送）

✅ 1:1合照機會（抽選制）

✅ 1:10合照機會（團體照、抽選制）

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