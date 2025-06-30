《鱿鱼游戏3》开播秒创收视奇迹，却遭批「华而不实」，观众吐槽剧情乏力

Netflix原创影集《鱿鱼游戏》第三季一上线便席卷全球排行榜，再次证明其作为「全球现象级神剧」的地位。 然而，尽管收视亮眼，观众与评论界对於最新一季的看法却呈现明显分歧，剧情与主角李政宰的演技均成为热议焦点。

根据全球OTT平台收视排行统计网站「FlixPatrol」於6月29日的资料显示，Netflix影集《鱿鱼游戏》第三季在6月28日共获得930分的总分，荣登Netflix电视节目部门的全球第一。 包括韩国、美国、英国、比利时、德国、加拿大、匈牙利、印度、马来西亚《鱿鱼游戏3》在全球90多个国家和地区夺下榜首，展现惊人的票房号召力。



分析指出，本季能有如此强势的开盘成绩，与前两季所累积的庞大国际声量密不可分。 《鱿鱼游戏》自2021年首季播出后，迅速跃升Netflix最受欢迎非英语影集，第二季也在去年底推出时迅速登顶收视榜。 根据Netflix官方累积数据，该系列仅次於《鱿鱼游戏》第一季与《Wednesday》第一季，位居平台观看时数第三高。

然而，随著第三季剧情衔接第二季未完的故事线、揭晓命运走向，观众期待虽高，但实际口碑却出现明显落差。



根据美国影评汇总网站「烂番茄」（Rotten Tomatoes）资料，《鱿鱼游戏3》的影评人新鲜度为83%，显示专业影评普遍肯定; 然而观众评分仅51%，几近腰斩。 对比第一季的影评人新鲜度95%、观众评分84%，本季表现明显失色，亦成为系列评价最低的一季。

美国《华盛顿时报》评论指出：「作为艾美奖得奖剧作，本该呈现更具情感重量的结局，但《鱿鱼游戏》第三季却以一场名人客串草率收尾，未能给观众留下深层思索的空间。」

英国《卫报》则批评：「暴力更甚以往，讽刺却逐渐消逝，虽然画面依然精彩，但已失去当初的锋芒。」



另有多家媒体点名本季剧情设计失衡，例如孕妇参赛者在比赛中产下婴儿后，婴儿竟直接成为游戏新参赛者; 以及主角成奇勋（李政宰 饰）最终悲剧却空洞的收尾，均遭到观众质疑。 北美影视媒体Looper直指：「婴儿参赛设定荒诞至极，令人出戏。」《好莱坞报导》更抨击角色铺陈「薄弱到令人失望」，甚至形容整体观影体验「不愉快」。

在韩国与海外社群平台上，也可见大批网友留言批评李政宰的演技，质疑其诠释已不如第一季：「从第二季就开始变得奇怪」、「怎么拿下艾美奖的？」、「角色心境虽可理解，但李政宰无法带动情感」、「现在的奇勋只是迟钝又无力」、「缺乏魅力与吸引力」、「几乎没有存在感」等声音不绝於耳。 更有不少网友吐槽剧情薄弱：「从婴儿开始也从婴儿结束，我看的是婴儿的诞生记吧」、「从导演装成大师、硬要用那个吸毒的演员来搞气场对决开始，就已经能预见结果了」、「这剧就该在第2季结束」等。



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