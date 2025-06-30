《Running Man》刘在锡被推荐出任「韩国文化部长官」，HAHA补充：你会这样一路走到总统的！

刘在锡被广大网友推荐为文化部长官，对此他也坦率表达了自己的心情。

在昨天（29日）播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，进行了「奇迹早饭」的竞赛。

当天节目中，金钟国对刘在锡说：「我看新闻说哥你被推荐为文化部长官了？」



这是因为在先前进行高层官员的「国民推荐制度」中，有许多国民推荐刘在锡担任文化部长官，名单中还包括了电影《寄生上流》的奉俊昊导演。



成员们听到后惊讶地问：「哥你是部长吗？」、「恭喜哥哥」、「以后请多多照顾了」池锡辰则打趣地说：「是国民选出来的啊，搞不好你真的会成为部长喔。」

接著HAHA也补充：「我早就说了吧？你会这样一路走到总统的！」对此刘在锡赶紧摇摇手说：「希望大家不要误会，这不是谁都能做的事。」默默婉拒了这个提案。



听到这番话，池锡辰和金钟国忍不住反驳，刘在锡绝对不是普通人而已，HAHA则搞笑补充：「哇，那我是不是该准备当麻浦区厅长了？真的好紧张啊～。」现场气氛笑声连连。

到底我有生之年，能不能看到刘在锡从政呢？说实话......真的是有点期待！XD

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