BTOB 陆星材相隔7年来港 首开粉丝演唱会 怀念港式肠粉及点心

韩国人气男团BTOB成员兼演员陆星材，继2018年在香港举行粉丝见面会后，宣布相隔7年再度来港，於2025年7月19日（星期六）在旺角麦花臣场馆举行单独粉丝演唱会《THE BLUE JOURNEY 2025 YOOK SUNGJAE FANCON IN HONG KONG》。

7年未有访港心情劲激动

陆星材表示知道很多香港粉丝一直在等他，他也有好一阵子没有来香港，一想到能够再次与美丽又型格的粉丝们见面，心情很激动。他指之前在香港举行粉丝见面会时，对热情的香港粉丝印象深刻，还宠粉表示今次会竭尽所能满足香港粉丝的要求，他说：「之前在见面会上，跟粉丝进行问答互动时超有趣，时隔这么久才跟大家见面，如果大家有什么好奇的或想我做的事情，我都会尽量满足大家。」

预告翻跳五代韩团歌舞

星材预告今次粉丝演唱会上，他会翻跳五代韩团的歌舞，并指舞蹈动作跟他以前所跳的不太一样，筹备过程有点辛苦，他说：「舞蹈有些难度，但一想到粉丝们，想为大家呈现最完美的演出，就有动力了。」谈到相隔多年再度访港，星材直言当他想到可以品尝香港美食倍感高兴，他说：「最怀念香港的肠粉及点心，还有可以欣赏到香港夜景的威士忌酒吧。」今次粉丝演唱会主题是「蓝色之旅」，星材称最理想的旅程必须具备美食，所以他喜欢香港的原因之一就是香港有各种各样的美食，很适合旅游。

担正《鬼宫》演技受肯定

陆星材近年多栖发展，先后主演人气韩剧《学校2015》、《鬼怪》、《双甲路边摊》、《匙来胜利组》，以及早前播出的高收视剧集《鬼宫》，演技备受肯定。星材近日回归歌手身分，刚於6月19日推出首张个人迷你专辑《All About Blue》，充满电影感的主打歌《at last》MV推出仅数天，YouTube点击率已超过500万次。同时展开《THE BLUE JOURNEY 2025 YOOK SUNGJAE FANCON》巡回粉丝演唱会，首尔站於6月21日开锣，接着7月初移师日本及香港。星材不仅会在粉丝演唱会上带来新专辑歌曲，还会回顾演员时期的生活故事。星材对香港粉丝喊话：「时隔很久，终於可以在香港见面，一想到这点我就非常激动和开心！让我们一起创造最幸福和美好的回忆吧！」

粉丝福利大放送 一对一合照

《2025 YOOK SUNGJAE FANCON IN HONG KONG》将於2025年7月19日（星期六）在旺角麦花臣场馆举行。票价分港币$1588、$1288及$888。门票现可透过TRIP.COM、KLOOK及大麦 Damai 公开发售。主辧单位为购买门票的观众准备了丰富福利，如一对一合照、团体合照、签名海报、欢送环节等等，让粉丝跟陆星材近距离互动，福利详情请留意主办单位的社交媒体。

《 THE BLUE JOURNEY 2025 YOOK SUNGJAE FANCON IN HONG KONG》

日期：2025年7月19日（星期六）

时间：19:30 - 22:30

地址：香港麦花臣场馆（MacPherson Stadium）

票价：HK$1,588、HK$1,288、HK$888

购票平台：imini.tv、Trip.com（香港专区）、Klook、大麦 Damai

【粉丝福利】

✅ Hi-Bye（欢送环节）

✅ 签名海报（限量随票赠送）

✅ 入场小卡（入场赠送）

✅ 1:1合照机会（抽选制）

✅ 1:10合照机会（团体照、抽选制）

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