浪漫古装喜剧《我夺走了公爵的初夜》开播受好评！徐玄＆玉泽演私下互动也超有趣，上传对方丑照：打一架吧！

这就是二代团嘛 XD 一起拍戏也这么有趣！

由徐玄和玉泽演主演的漫改剧《我夺走了公爵的初夜》，主演们的出色的演技，再加上爆笑又有趣的剧情，在播出后受到许多观众的喜爱。都是二代团出道的他们，本来就已经很熟，私下互动更是非常有趣 XD



徐玄先在 IG 限时动态上传两人未公开的合照：「今天是男主的初day！」玉泽演转发也写下：「没想到上传的是把我拍得还不错的照片？」



接著徐玄分享三张照片：「李繁...什么啊！你是在抓我的后脑勺吗？」、「只上传你拍得好看的照片是吧～？」、「如果你这么想就大错特错了，我最喜欢这张照片」等。徐玄最喜欢的照片是玉泽演笑得超开心，玉泽演也转发：「该打一架了！」



而《我夺走了公爵的初夜》昨晚播出第5集，配角车善策（徐玄 饰）爲了成爲李繁（玉泽演 饰）的女主人公，挑战三拣择初选。就这样，两人的罗曼史正式成爲原作小说的中心叙事，节目尾声《暴君对我疯狂迷恋》连载改版内容公告向现实世界公开，故事本身被重新改写，关注这一切展开的原作者究竟是谁？小说的结局会是如何也令人好奇！《我夺走了公爵的初夜》逢星期三、四晚上在Viu独家上架。



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