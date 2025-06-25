法院禁止NewJeans成員進行獨立活動，禁令正式確定

人氣女團NewJeans成員與所屬公司ADOR之間的法律糾紛再度出現重大進展。

據韓國法律界6月25日消息，NewJeans五名成員在法院於本月17日駁回她們針對禁令的抗告（对原审法院的裁定不服而提请上一级法院重新处理的诉讼活动）後，截至24日並未提出再抗告，意味著法院禁止成員進行獨立活動的臨時處分正式確定。

此前，首爾高等法院民事第25-2部於6月17日駁回了NewJeans成員針對臨時禁令所提出的抗告。 這起事件始於今年3月，當時首爾中央地方法院裁定ADOR對五名成員所申請的臨時禁令「全部予以認可」，禁止她們在未經ADOR事前同意的情況下展開獨立演藝活動。 成員方面隨後提出異議與抗告，但均被法院駁回。

成員一方主張，HYBE不當解任ADOR代表閔熙珍，破壞了她們簽署專屬合約時的核心前提，因此專屬合約不再有效。 然而法院不予認同，指出「閔前代表自2023年起就對股東間的契約不滿，試圖修訂內容，並探索將NewJeans帶出HYBE支配結構、或自行掌控ADOR的方法。 這實際上破壞了ADOR與成員之間合作結構的基礎。」



此外，法院也駁回了成員方提到的如「被其他HYBE高層冷落」、「概念被抄襲」等主張，認為沒有事實根據。

法院強調：「若成員任意脫離專屬合約，獨立進行演藝活動，將會獨佔一切成果，而ADOR則將損失至今為止的全部投資回報，面臨嚴重不利益。」同時認為，禁止成員獨立活動並不侵犯其職業自由或藝術創作自由，因她們仍可在ADOR管理下正常演藝活動。



回顧事件背景，NewJeans成員曾於2023年11月28日召開緊急記者會，聲明ADOR未改善她們提出的問題，宣布將於2024年11月29日解除專屬合約並展開獨立活動。 ADOR隨後反駁契約依然有效，並於去年12月提起「確認專屬合約有效」訴訟。 今年1月更進一步向法院申請臨時禁令，要求在判決出爐前，禁止成員在未經ADOR同意下展開任何演藝相關行為。

根據此次裁定結果，NewJeans成員在合約糾紛一審判決出爐前，包括作詞、作曲、演唱、演奏、出演節目、商業代言等所有演藝活動，皆須取得ADOR的事前批準，否則一律禁止。

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