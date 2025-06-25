法院禁止NewJeans成员进行独立活动，禁令正式确定

人气女团NewJeans成员与所属公司ADOR之间的法律纠纷再度出现重大进展。

据韩国法律界6月25日消息，NewJeans五名成员在法院於本月17日驳回她们针对禁令的抗告（对原审法院的裁定不服而提请上一级法院重新处理的诉讼活动）后，截至24日并未提出再抗告，意味著法院禁止成员进行独立活动的临时处分正式确定。

此前，首尔高等法院民事第25-2部於6月17日驳回了NewJeans成员针对临时禁令所提出的抗告。 这起事件始於今年3月，当时首尔中央地方法院裁定ADOR对五名成员所申请的临时禁令「全部予以认可」，禁止她们在未经ADOR事前同意的情况下展开独立演艺活动。 成员方面随后提出异议与抗告，但均被法院驳回。

成员一方主张，HYBE不当解任ADOR代表闵熙珍，破坏了她们签署专属合约时的核心前提，因此专属合约不再有效。 然而法院不予认同，指出「闵前代表自2023年起就对股东间的契约不满，试图修订内容，并探索将NewJeans带出HYBE支配结构、或自行掌控ADOR的方法。 这实际上破坏了ADOR与成员之间合作结构的基础。」



此外，法院也驳回了成员方提到的如「被其他HYBE高层冷落」、「概念被抄袭」等主张，认为没有事实根据。

法院强调：「若成员任意脱离专属合约，独立进行演艺活动，将会独占一切成果，而ADOR则将损失至今为止的全部投资回报，面临严重不利益。」同时认为，禁止成员独立活动并不侵犯其职业自由或艺术创作自由，因她们仍可在ADOR管理下正常演艺活动。



回顾事件背景，NewJeans成员曾於2023年11月28日召开紧急记者会，声明ADOR未改善她们提出的问题，宣布将於2024年11月29日解除专属合约并展开独立活动。 ADOR随后反驳契约依然有效，并於去年12月提起「确认专属合约有效」诉讼。 今年1月更进一步向法院申请临时禁令，要求在判决出炉前，禁止成员在未经ADOR同意下展开任何演艺相关行为。

根据此次裁定结果，NewJeans成员在合约纠纷一审判决出炉前，包括作词、作曲、演唱、演奏、出演节目、商业代言等所有演艺活动，皆须取得ADOR的事前批准，否则一律禁止。

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