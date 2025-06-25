新劇《善良的男子漢》首版預告！李棟旭變身「純情派流氓」：眼神充滿故事、強烈動作戲令人期待！

繼《殺人者的購物中心》之後，又可以看到李棟旭的動作戲啦！

由李棟旭、李聖經、柳惠英、吳娜拉主演的 JTBC 新劇《善良的男子漢》講述爺爺是流氓、父親是流氓、兒子是流氓的「三代流氓家族」，長孫「朴錫哲」（李棟旭 飾）為了守護家庭、工作和愛情而展開的波瀾壯闊的故事。



公開的預告中，作爲三代流氓家族的長孫朴錫哲開始了不情願的流氓生活，他揮舞憤怒的拳頭，在火焰中扭打的人生並不輕鬆。朴錫哲決定結束充滿後悔的流氓生活，讓自己的人生回到原位。



但是...要離開也不是一件容易的事情，「名山實業」會長金昌洙（李文植 飾）要朴錫哲處理掉競爭對手「三俊建設」老闆姜泰勳（朴勳 飾）。之後，姜泰勳說：「朴錫哲為什麼偏偏是他？」讓人更加好奇他們之間悽慘交鋒的關係，只想結束扭曲的人生，賭上一切的朴錫哲，最後會是如何？備受關注！



而《善良的男子漢》由《白蘭》、《高齡化家族》宋海成導演和《人間失格》朴洪秀導演執導、《宥娜的街》金雲耕作家和電影《在野黨》金孝錫作家執筆。將在7月18日首播，每週五連續播出兩集。

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