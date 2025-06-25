最會選劇本的實力派男演員合作！金南佶&金英光Netflix新劇《槍口彼端》最新預告公開，緊張感十足

Netflix 原創影集《槍口彼端》（Trigger）公開了雙人海報與前導預告「如果每個人都有槍，韓國會變成怎樣？你不好奇嗎？」，確定在7月25日全球上線。兩大實力派男演員金南佶與金英光的合作，令劇迷們相當期待！

《槍口彼端》是一部描繪「禁槍國」南韓出現不明非法槍枝、槍擊事件接連發生的故事，講述兩名因各自理由拿起武器的男子交織出的「槍械動作災難驚悚劇」。在安全裝置失控的混亂世界裡，一連串撼動人心的事件，以及極具張力的動作場面，將給螢幕前的觀眾們帶來前所未有的強烈緊張感。

被譽為動作驚悚代表人物的金南佶與金英光攜手共演，備受期待。金南佶飾演為守護正義再次舉槍的警察「李道」，金英光則飾演在槍擊現場暗中協助李道的神秘角色「文白」。此外，朴勳、吉海妍、金元海等實力派演員也參與演出，進一步提升作品的真實感與完成度。



最令人期待的是，由曾以電影《午夜》（噩夜逃殺）在Fantasia國際電影節上受到矚目的權吾勝導演擔任編導，《槍口彼端》也有望成為具備獨特風格的新類型作品。

此次公開的前導海報與預告也引發高度關注。畫面中，李道（金南佶 飾）與文白（金英光 飾）面對裝有來路不明槍枝的箱子，海報上寫著「禁槍國大韓民國，槍枝被送來了」，預告了即將席捲而來的巨大混亂。兩人面對同一情境卻流露出截然不同的表情，更加引人好奇他們各自拿起槍的理由與選擇。



預告片則展現出一刻也無法移開視線的沉浸感。「每個人心裡都藏著一個扳機（trigger）」的台詞響起，隨後伴隨震耳欲聾的槍聲，數十把槍枝與子彈接連被發現。更令人震驚的是，這些來歷不明的槍械竟透過快遞配送到各地。在「連衝突都能成為金錢」的世界裡，非法槍枝如野火般蔓延，握槍之人的面孔也讓人感受到強烈的不安。在這場突如其來的混亂中，身處禁槍國的南韓，李道開始追查事件真相。



文白拋出的提問——「如果每個人都有槍，韓國會變成怎樣？你不好奇嗎？」——更是將緊張感推向極致。導演權吾勝表示：「《槍口彼端》是關於每個人或許都曾幻想過的情景成真的故事。」他還補充：「本劇將以有別於以往韓國影劇對於槍枝的處理方式出發，讓『槍』成為故事的核心驅動力。」

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