柳俊烈簽約UAA，和宋慧喬&張基龍同吃「一鍋飯」

演員柳俊烈正式加入經紀公司UAA，展開演藝生涯的新篇章。

UAA於6月25日宣佈：「柳俊烈成為我們的新家人。 他擁有卓越的演技與獨特的色彩，是無可取代的演員。 我們將全力支援，助他展現真正的價值，飛得更高。」

柳俊烈自2015年以電影《社交恐懼症》嶄露頭角，之後透過tvN電視劇《請回答1988》深植觀眾心中，憑藉細膩且富有情感層次的演技，獲得廣泛好評。

此後，他活躍於多樣類型的作品中，逐步奠定實力派演員地位。 2017年出演電影《金權性內幕》後，同年參演《我只是個計程車司機》，該片觀影人次突破1,218萬，成為韓國年度代表作之一。 隨後又在《信徒》、《錢力遊戲》、《鳳梧洞戰役》、《貓頭鷹》等作品中展現精湛演技，屢獲讚譽。

他於2017年第53屆百想藝術大賞獲得電影部門男子新人演技獎，之後亦橫掃多個新人獎項。 2023年，憑電影《畫盲神探》奪下第59屆百想藝術大賞電影部門男子最優秀演技獎，演技實力再獲肯定。

近期，柳俊烈在Netflix劇集《來自誰的啟示》（《계시록》）中飾演瘋狂牧師「成敏燦」，展現強烈存在感與壓倒性演技，受到高度好評。 接下來，他將與實力派演員薛景求合作，出演Netflix新作《田鼠》，兩人之間的演技火花備受期待。

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