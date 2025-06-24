7月韓劇《善良的男子漢》最新劇照，李棟旭化身孤獨的「純情派流氓」朴錫哲，強烈變身引發關注

JTBC 全新韓劇《善良的男子漢》官方公開了李棟旭的最新劇照，他完美投入飾演為愛傾盡一切的純情派流氓「朴錫哲」。

《善良的男子漢》是一部感性黑色劇，講述出身三代流氓世家的長孫，卻意外懷抱純情的朴錫哲（李棟旭 飾），與夢想成為歌手的初戀情人姜美英（李聖經 飾）之間的故事。為了守護珍貴之人而放下一切的兩位男女主角，他們在艱辛的現實中尋找夢想的過程中，將為觀眾帶來溫暖的笑聲與深刻的感動。



最令人關注的是，李棟旭帶著濃烈感性回歸的強烈變身。李棟旭所飾演的「朴錫哲」，原本夢想成為如海明威般的小說家，卻為了生計不得不成為流氓。他比任何人都更堅忍地撐過人生，但當他決心重啟人生時，命運般地與初戀姜美英重逢，再次捲入人生的驟雨風暴。



此次公開的劇照預告了流氓朴錫哲不易的人生。首先，他滿臉傷痕、倚靠在地鐵車窗邊喘息的疲憊模樣令人揪心，那似要隨時崩潰的空洞眼神更顯危險。而另一張劇照中，朴錫哲展現的燦爛微笑，則暗示著角色即將迎來的變化。長年身處組織，心中卻始終懷抱文學少年的純情派朴錫哲，為了守護珍貴之物，開始一場賭上一切的戰鬥。究竟走在冷漠乾涸人生道路上的他，是否也能迎來光亮，令人好奇。



李棟旭談及選擇出演《善良的男子漢》的理由時表示：「一直很想與宋海成導演、金雲景作家合作，帶著尊敬之心開始了這部作品。」他還說：「讀劇本時，作品的節奏感和對白的質地都讓我感到新鮮，故事涉及家庭也讓我覺得很有趣。」同時補充道：「近幾年多是出演類型劇、奇幻劇，這次也因為想挑戰愛情戲，才選擇了這部作品。」令人更加期待李棟旭版本的感性愛情劇。他還介紹說：「朴錫哲是個心中有想實現的夢想，卻不得不與現實妥協、在我們周遭常見的人物。」進一步提高了觀眾對角色的好奇心與期待感。

作為 JTBC 金曜系列首部登場的《善良的男子漢》，將於7月18日晚間8點50分首播，每週五連播兩集。

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