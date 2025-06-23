i-dle田小娟 & PSY打造「初熟系」女團Baby DONT Cry！MV陷「糖衣包裝」風波：她們還是未成年

由韓國知名歌手PSY創立的娛樂公司P NATION，即將推出的首支女子團體「Baby DONT Cry」日前因首波出道曲《F Girl》的MV預告片，捲入了涉及未成年成員性暗示內容的爭議，引發廣泛批評。

6月20日釋出的MV預告影片中，成員Yihyun走進店鋪，將一顆包裝上印有團名「Baby DONT Cry」的糖果遞給櫃檯人員，而該糖果包裝被大眾認為酷似避孕套。 之後她將糖果拆封並放入口中，畫面引起部份觀眾極大不適。



爭議不止於此，成員的介紹影片中還出現類似衛生棉形狀的黃色地毯，成員們將紅色的櫻桃飲料潑灑其上，象徵意味明顯。 加上貫穿MV的「櫻桃」意象及曲名《F Girl》——疑似暗示英文髒話中的「F-word」，令大批K-POP粉絲譴責此為過度的性挑逗式行銷，尤其團體成員均為未成年，更引起社會各界關注。



面對爭議，經紀公司P NATION透過Baby DONT Cry官方帳號發表聲明表示，公司已注意到部份粉絲與大眾對MV預告片的擔憂與不安，對因此感到不適的觀眾致以誠摯歉意。

聲明中，公司強調，《F Girl》歌曲旨在傳遞「跳脫由他人設定的評價標準，如成績評等（A~F），勇敢做自己」的訊息，MV中所呈現的畫面原意為展現青春期少女的反叛與趣味，並無任何色情或煽情之意。

然而，為防止進一步誤解及避免爭議擴大，公司決定將引發爭議的預告畫面從即將公開的正式MV中刪除。 P NATION表示：「這項決定是基於對Baby DONT Cry成員的保護與對粉絲意見的尊重所做出的慎重考量。」

針對頻繁出現的櫻桃意象也作出澄清，P NATION說明：「櫻桃作為團體象徵，代表成員們小巧卻充滿衝擊力的形象，並無任何性暗示意圖。 在整體企劃與設計過程中，從未考慮過其可能的負面聯想。」



Baby DONT Cry的製作由人氣女團I-DLE隊長田小娟主導，她一向以鮮明風格與大膽概念聞名。 儘管風格前衛受到支持，此次事件卻暴露出未成年藝人涉及成人隱喻議題時的敏感性。

Baby DONT Cry將於6月23日下午6時正式發表出道單曲《F Girl》，在負面風波下能否轉化輿論、贏得觀眾支持，備受外界矚目。

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