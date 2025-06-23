从《弱美男英雄》到《24小时健身俱乐部》 横跨戏剧、音乐、艺术！「真的很想吃水饺和牛肉面！」　李浚荣暖心喊话期待与台湾粉丝相见

韩国全能偶像李浚荣（Lee Jun-young）将於2025年7月27日晚上在台北 CLAPPER STUDIO 举办个人粉丝见面会「2025 Lee Jun-young FAN MEETING IN Taipei」。活动门票将於7月5日午1点透过 远大售票系统平台及全台 7-ELEVEN ibon 机台开卖。

近期人气急升的李浚荣，出道超过十年，从偶像歌手起步，一路拓展至影视、音乐剧与艺术创作等多个领域。1997年出生的他，2014年以艺名 Jun 加入男团 U-KISS 出道，担任主Rapper。2017年参加选秀节目《The Unit》，以第一名之姿成为限定男团 UNB 成员，并担任主唱。除了音乐表现备受肯定，他也积极挑战戏剧与舞台剧领域，陆续展现出多元的艺术能量。2021年起也正式展开个人活动，持续累积作品与人气。



近年来，李浚荣在戏剧领域的表现广受肯定。於话题韩剧《苦尽柑来遇见你》中，他饰演女主角（IU）大学时期的男友朴英凡，温柔外表又略显依赖的「妈宝男友」形象，诠释初恋遗憾与现实拉扯，引发观众高度共鸣。而在动作校园剧《弱美男英雄 Class 2》中，则挑战情绪层次更为复杂的角色金成帝，展现不一样的戏剧张力。具备高度可塑性的他，被誉为「剧抛脸」演员，总能从截然不同的角色设定中，展现独特魅力与存在感。



李浚荣近期主演韩剧《24小时健身俱乐部》，播出后广受瞩目。剧情讲述一位曾夺下奥林匹亚先生冠军的男子，一夜之间转而接手老旧健身房，与一位因失恋而投身健身的女子相遇，展开一段充满疗愈与笑点的浪漫故事。李浚荣在剧中饰演出身瘦弱、凭毅力逆转人生的健身馆长都贤重，角色从肌肉到情感层次皆具挑战性。他自然流畅的演技与温暖风格，为该剧增添不少亮点，展现其多变的戏剧魅力。



除了演员身分，李浚荣也以画家名「준0（JUN-zero）」展现艺术才华。曾於举办过画展，也亲自绘制个人专辑《Gallery》封面。近期更在社群媒体上以跳舞同时作画的影片吸引关注，展现独特风格与创作态度，



李浚荣近期也参与了客家电视全新实境行旅节目《细细山路私密达》的拍摄，与韩国女星金荷娜、INFINITE主唱南优铉一同踏上台湾的深度旅程。首次来台便投入节目拍摄，他也坦言心情既紧张又有些害羞。他表示：「之前郑恩地曾推荐过我台湾的水饺和牛肉面很好吃，我已经喝到珍珠奶茶了！真的非常期待能到台湾与粉丝见面。」

凭藉深厚的多元才华，李浚荣被誉为韩国演艺圈最具潜力的全能艺人之一。今年28岁的他，此次见面会预计将是他入伍之前与台湾粉丝近距离互动的机会，更多活动详情，请关注主办单位SHOWOFFICE社群。



2025 LEE JUN YOUNG FANMEETING in Taipei」

演出时间｜2025年07月27日（日）19:00

演出地点｜CLAPPER STUDIO（台北市中正区市民大道三段2号5楼）

活动票价｜全区NT$4,880 / 爱心席NT$2440

起售时间｜2025 年 7 月 5 日 13:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址｜https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

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