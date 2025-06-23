i-dle田小娟 & PSY打造「初熟系」女团Baby DONT Cry！MV陷「糖衣包装」风波：她们还是未成年

由韩国知名歌手PSY创立的娱乐公司P NATION，即将推出的首支女子团体「Baby DONT Cry」日前因首波出道曲《F Girl》的MV预告片，卷入了涉及未成年成员性暗示内容的争议，引发广泛批评。

6月20日释出的MV预告影片中，成员Yihyun走进店铺，将一颗包装上印有团名「Baby DONT Cry」的糖果递给柜台人员，而该糖果包装被大众认为酷似避孕套。 之后她将糖果拆封并放入口中，画面引起部份观众极大不适。



争议不止於此，成员的介绍影片中还出现类似卫生棉形状的黄色地毯，成员们将红色的樱桃饮料泼洒其上，象徵意味明显。 加上贯穿MV的「樱桃」意象及曲名《F Girl》——疑似暗示英文脏话中的「F-word」，令大批K-POP粉丝谴责此为过度的性挑逗式行销，尤其团体成员均为未成年，更引起社会各界关注。



面对争议，经纪公司P NATION透过Baby DONT Cry官方帐号发表声明表示，公司已注意到部份粉丝与大众对MV预告片的担忧与不安，对因此感到不适的观众致以诚挚歉意。

声明中，公司强调，《F Girl》歌曲旨在传递「跳脱由他人设定的评价标准，如成绩评等（A~F），勇敢做自己」的讯息，MV中所呈现的画面原意为展现青春期少女的反叛与趣味，并无任何色情或煽情之意。

然而，为防止进一步误解及避免争议扩大，公司决定将引发争议的预告画面从即将公开的正式MV中删除。 P NATION表示：「这项决定是基於对Baby DONT Cry成员的保护与对粉丝意见的尊重所做出的慎重考量。」

针对频繁出现的樱桃意象也作出澄清，P NATION说明：「樱桃作为团体象徵，代表成员们小巧却充满冲击力的形象，并无任何性暗示意图。 在整体企划与设计过程中，从未考虑过其可能的负面联想。」



Baby DONT Cry的制作由人气女团I-DLE队长田小娟主导，她一向以鲜明风格与大胆概念闻名。 尽管风格前卫受到支持，此次事件却暴露出未成年艺人涉及成人隐喻议题时的敏感性。

Baby DONT Cry将於6月23日下午6时正式发表出道单曲《F Girl》，在负面风波下能否转化舆论、赢得观众支持，备受外界瞩目。

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