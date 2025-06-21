【韓網熱門】田小娟製作女團Baby DONT Cry被質疑「未成年人性商品化」

P NATION旗下首支女團「Baby DONT Cry」由i-dle隊長田小娟全權主導製作，未出道前已獲得不少關注，近日因出道單曲預告和成員介紹影片引起爭議。

出道單曲《F Girl》第一版預告片裡，成員們逛超市後拿了一個看起來像安全套的物品去結帳，在櫃檯中年男人的注視下，打開包裝取出裡面的糖果放入口中。



四位成員的介紹影片全部以櫻桃飲料開頭，每個影片裡飲料都傾倒在地毯上，四位成員給出了不同的處理方式，例如裝飾成圖畫、變成小鴨泳池、直接剪掉、換新地毯。





「櫻桃」是Baby DONT Cry的LOGO、核心主題，成員們將它丟進垃圾桶。



MV開頭，一名成員將口香糖粘在計程車排擋桿，還疑似嘔吐在前座；預告片裡，成員們在超市拿了疑似安全套的物品結帳，為何總是要出現令白人男子驚慌的場景？





原PO指出，「F girl」「cherry metaphor（櫻桃的隱喻）」可以有多種解釋，例如可能是對應「fuckboy（渣男）」的「fuckgirl」，或是「feminism girl（女權女孩）」「fashion girl（時尚女孩）」等等; Cherry則在很多文化中隱喻「童貞」，「pop her cherry」意為「奪去她的童貞」。

很多人認為，這些宣傳物料似乎是傳達「變態的是你」這一訊息，如同i-dle之前的歌曲《NXDE》一樣。 問題是，Baby DONT Cry成員都是06年至08年出生，全部未成年。



韓國網友評論：

1. 要製作「變態的是你」第二部嗎

2. 之前用裸體作為創意賣了一次，看來是非常滿意吧

3. 拜託不要讓未成年孩子們用性暗示元素來做生意

4. 把輿論炒起來之後，又擺出「我們早就預料你們會這樣反應~是你們想歪了」這種態度，反過來譴責觀眾，真的該適可而止了

5. 到底是哪來的錯覺，覺得這種行為很酷？

6. 就算全員成年，作為新人選擇這樣的出道概念，也會被說太露骨...

7. 原來不只有我一個人覺得那個櫻桃像經血... 那張黃色地毯... 完全像一片衛生棉

8. 真的不希望對小孩做這種事... 孩子們還年輕容易失控，但成年人至少應該要保護他們才對

9. 就算是諷刺也不太好，非得用小孩來傳達這種訊息嗎？

10. 問題是，那些變態會因為這些東西而興奮，反倒是正常人感到不適kkk這樣到底有什麼意義？

11. 明明是把未成年人性商品化作為賣點，等到以後說一句不是那意思，就能全盤否認嗎？

12. 她獲得成功是因為想法獨特，但這次有點遺憾

13. 真的希望不要再搞這種靠爭議博關注的操作了

14. 如果這是有意圖的噪音行銷，那真的太蠢太可悲了

出處：https://theqoo.net/hot/3794841596，https://theqoo.net/hot/3795118865

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