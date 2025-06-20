SEVENTEEN新歌〈THUNDER〉成為音樂節目「8冠王」，即便回歸活動已結束、但人氣依舊火熱

人氣男團 SEVENTEEN 憑藉正規5輯《HAPPY BURSTDAY》的主打歌〈THUNDER〉獲得冠軍一位，再次抱回第8座音樂節目冠軍獎盃。



這一座獎盃是 SEVENTEEN 在19日播出的 Mnet 音樂節目《M Countdown》中獲得的。此前已在 MBC 音樂節目《Show! 音樂中心》摘下冠軍，這次更是在無需出演節目的情況下再次奪冠。節目播出後，成員們透過社群平台表達心情：「這是CARAT（粉絲名：克拉）送給我們最閃耀的第一名，希望能永遠幸福地和大家在一起。」



〈THUNDER〉自上個月26日發行以來，長時間穩居國內外主要音源榜單前列。該曲公開當時，不僅登頂 Melon「TOP 100」、Bugs 實時與日榜榜首，還以數位部門冠軍之姿進入 Circle Chart 週榜，並已連續3週守住高位。此外，該曲在美國告示牌 Billboard 的「Global 200」和「Global（美國除外）」榜單上也連續3週上榜，在全球約200個國家與地區展現了超高人氣。



《HAPPY BURSTDAY》不僅創下今年 K-POP 專輯中最高初動（發行首週銷量）紀錄，還連續2週登上 Billboard 主榜「Billboard 200」。特別的是，該專輯以第2名進榜，刷新了他們自身的最佳紀錄。

另一方面，SEVENTEEN 將透過多樣的內容持續與粉絲見面。20日，《NANA民宿 with SEVENTEEN》的最後完整版將在全球粉絲平台 Weverse 公開；24日播出的 SBS 綜藝節目《只要有空，》將由 Hoshi 和珉奎出演；25日 SEVENTEEN 將以自製團綜《GOING SEVENTEEN》新一季回歸。



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