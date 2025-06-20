金钟旼上节目分享与新婚妻子的「二胎计划」：目前想要一女一子，希望孩子长得像我

搞笑艺人金钟旼（45岁）在今年4月迎娶小自己11岁的企业家女友，在出演KBS2《屋塔房的问题儿童们》时谈到了自己的二胎计划。

金钟旼表示：「目前的计划是打算生两个孩子。」对此，朱宇宰问：「不论男女都可以吗？」金钟旼则回答：「我希望是女儿、儿子这样。我会在意是儿子还是女儿。」让现场所有人都惊讶不已。宋恩伊说：「一般都会说不在意的啊。」语气中带著些许惊讶，金钟旼则补充说：「我是希望是女儿跟儿子都有。」



金钟旼展现决心说：「度完蜜月后会正式开始努力。」对此，金淑困惑地问：「正式开始什么？」金钟旼回答：「会开始管理身体，保养健康、戒酒、好好睡觉，会成为一个健康的爸爸。」

当提到「蜜月宝宝」时，金钟旼说：「那样有点……感觉像是醉酒的结果。」引来笑声。梁世灿补充说：「姜在俊和李恩亨夫妻当初也是准备怀孕，姜在俊还减肥、很努力，但最后却是喝酒后就怀上了。」让现场笑声不断。

金钟旼还说：「孩子的外貌应该会混合，但我希望能像我，应该会很神奇。」这番话引来洪真庆负面的反应：「你真是个自私的人耶。」金淑则帮腔说：「钟旼年轻时算是很帅的。」

▼当天，金钟旼还分享了新婚的美好感想，表示：「真的很好，早上可以拥抱在一起，感觉很温馨。」并补充道：「身体这样贴在一起的感觉很好，很有安全感。」



宋恩伊问起金钟旼的妻子是怎么样的人时，金钟旼表示：「她是个很好的人，说话很温柔，也很懂我（很能理解我）。即使我有时候让人感到烦躁，她也能好好忍耐。即使我结巴，她也会耐心等我说完。」他流露出满满的爱意。

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