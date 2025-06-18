NewJeans上訴被駁回！ADOR：「下個月是出道3週年，希望成員們回到原位活動」

今日（18）ADOR 表示：「昨天法院上訴駁回再次確認 ADOR 是 NewJeans 的經紀公司，我們對法院的判決深表感謝。」接著，ADOR 還表示：「希望這次決定能夠成爲成員們重新回到 NewJeans 進行活動的契機，公司計劃盡最大努力支持下個月迎來出道3週年的 NewJeans ，實現更大的飛躍和成長。」



ADOR 與 NewJeans 的矛盾在去年正式開始， NewJeans 主張 ADOR 方面違反專屬合約，因此宣布解約並開始獨立活動，還公開新的團名「NJZ」等。對此，ADOR 反駁說與NewJeans 的專屬合約仍然有效，並提出以阻止成員們的獨立活動爲宗旨的假處分申請。

NewJeans 立即對禁止獨立活動的法院決定提出上訴，但未被採納。昨日（17）首爾高等法院第25-2民事部對 NewJeans 成員提出的上訴做出駁回。



ADOR 的官方立場一公開，也立即在韓網引發討論，The qoo 留言已900則。韓網友：「真的是最後一次機會了，回去道歉後活動吧」、「孩子們，打起精神來...」、「還是回去出專輯活動吧 嗚...爲什麼要這樣」、「這麼快就3週年了...浪費時間幹什麼呢」、「戰鬥到底吧！拜託不要回去」、「真的好可惜虛度光陰啊！最紅的時候做那種選擇」、「即使回來也不知道形象會不會和以前一樣」、「我也很想聽 NewJeans 的新歌」、「不要回去 直接交違約金吧」、「閔熙珍最近在幹什麼」、「夏天最適合 NewJeans！孩子們回去吧 拜託了」等等。

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