《Running Man》HAHA 对刘在锡爆气：「不是说好不脱内裤吗！我都48岁了！」

最新一集的《Running Man》中，HAHA 对刘在锡爆发怒火，让人看了又好气又好笑。

在 15 日播出的 SBS 经典综艺节目《Running Man》中，成员们在游泳池里进行了「接力水炸弹」任务。在音乐问答任务开始前，HAHA 特地叮嘱刘在锡说：「我没穿内裤，不可以脱我裤子喔。」



但游戏进行中，随著音乐起舞的刘在锡，竟拉了 HAHA 的裤子，结果裤子整个滑落，发生了走光意外。（节目组贴心地放上马赛克遮挡）



HAHA 当场大喊：「不是说好不这样吗！」并愤怒表示：「我都48岁了，还有三个小孩呢！我们不是约定好了吗？我都说没穿内裤了，哥不是还说自己是透视内裤吗？你怎么就忍不住呢？」



刘在锡一脸诚恳地连忙道歉说「对不起」、「我忘了」，但 HAHA 还补了一句：「我下周还要参加家长会呢！」池锡辰附和说：「Dream（HAHA儿子）看到爸爸这样赚钱会很难过的。」。最后刘在锡对著镜头向 HAHA 的妻子致歉：「高恩（HAHA老婆本名）啊～，对不起。」



更多有趣的内容记得锁定每周日晚上 6 点 10 分播出的 SBS《Running Man》每周日晚上 6 点 10 分播出。

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