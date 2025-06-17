Super Junior 20周年回归前夕，希澈终於重启IG！首Po就是Super Junior！

「韩流帝王」Super Junior（利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤）20周年回归时间就在7月，去年11月就关闭IG的希澈，近日总算重启！

希澈去年11月关闭IG，IG最后贴文就是去年19周年Super Junior全员合体直播后的合照，当时希澈写下：「我们20周年巡演见。」过不久希澈关闭IG，真的等到了20周年之际才重启。当时虽然有粉丝E.L.F.担心希澈怎么了，但也有E.L.F.认为希澈只是想专心准备20周年活动罢了。



近日希澈重启IG，ID从「kimheenim」改成「heenim」，自我介绍栏写著「SUPER JUNIOR 20th」，首Po就是Super Junior。要知道，希澈虽然因脚伤旧疾，并不是每场Super Junior活动都能参与，但他单独上综艺都经常提到Super Junior，也不时力挺成员各自活动，在许多细节也能看出他多重视Super Junior。希澈的首Po即播毕的20周年Super Junior团综《Woke Up to Super TV》合照（但滑到第二张可能会吓到XD），底下厉旭留言「哥买给我的电视我有好好看」，和希澈同是83年生好友的演员李相烨说「想你了」，从小到大的发型师好友建熙留「welcome」，可见知不止E.L.F.们，希澈身边好友也都关心著希澈。



▼旅日的建熙不晓得在这期间是不是也很想希澈，5月就曾发和希澈的旧照怀念



希澈后续的更新依旧是Super Junior，有《Woke Up to Super TV》「83Line」和利特的合照，还有83和D&E的合照，他称利特和自己是「T&C」。有趣的是，希澈回归后清空追踪，目前只追踪了利特和银赫，大家都很好奇为什么，是不是想和利特另类放闪，银赫只是烟雾弹（造谣），利特的IG近日也突然追踪人数从84变83（其实现在又降到82了）……



虽然希澈追踪只追了两人，但他可是发了所有人的20周年纪念专辑首波宣传照呢！爱护Super Junior与成员的那颗心不言而喻。



Super Junior 20周年纪念专辑《Super Junior25》就在7月8日正式发售，目前已在各大通路预购中。Super Junior发行专辑回归活动，还有接下来的世界巡回演出，希澈都会参与，E.L.F.们都期盼不已。

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