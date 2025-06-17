【韓網熱門】「飛機偶遇李孝利」還有後續！李孝利邀罕見病YTR參加音樂節，溫暖人性感動網友

還記得兩年前有一名Youtuber在飛機上偶遇李孝利，對方幫她錄影片和宣傳的事嗎？ 最近她在頻道更新了近況，原來李孝利一直沒有忘記她，不僅去醫院看望她，還親自帶她參加音樂節，這也是她人生中第一次音樂節之旅。

這位名為「daily여니」（以下簡稱daily）的YTR患有罕見病「表皮溶解水皰症」，從小身上到處都是傷口和水泡，無法和普通人一樣生活，每天都要照顧傷口，因為痛感比三度燒傷還要強，所以睡眠也不安穩。 daily經常需要住院，據說最久一次住了6個月。 雖然與病魔抗爭十分辛苦，daily仍默默堅強地撐下來，在平凡中尋找幸福，懷抱很多夢想。

2023年12月，daily搭飛機去濟州島旅遊，鄰座剛好是歌手李孝利。 雖然是第一次見面，李孝利卻像鄰家姐姐一樣傾聽daily的故事，並表達共鳴、為她加油打氣。



昨天daily再次更新與李孝利有關的近況，透露偶遇李孝利的幾個月之後，收到了李孝利經紀人發來的email，說李孝利想知道她的近況。 daily回信說馬上就要出院了，兩人聊了一個小時、就像「在無聊的醫院生活裡出現一束光」，之後也保持聯絡、不時互相問候。

一天，李孝利說想和她一起去看李尚順參加出演的首爾爵士音樂節，於是兩人一起去了現場！daily已經很久沒去過演唱會，音樂節更是第一次，李孝利還幫daily拍影片、買炸蝦，坐在公園長椅邊吃邊聊。





Daily平時都在醫院和自家之間往返，很少外出，這段經歷無疑是非常獨特的回憶：「對於大多數時間都過著平靜日常的我來說，真的既心動又有趣。 非常感謝孝利姊姊帶給我這段難以忘懷的快樂回憶。」

原PO感慨，李孝利會被大眾喜歡這麼久，是有原因的...



韓國網友評論：

1. 像電影情節一樣的真實故事，讓人心裡暖暖的

2. 姊姊真的太帥氣了... 為什麼我會流淚呢 ᅲᅲ

3. 真的太感動

4. 孝利是天使嗎？ ㅠㅠ

5. 看到一直都有訂閱的網友留言說，這是daily影片中最華麗的一次ᅲ她一直都在為過上平靜生活而努力吧

6. 李孝利之所以是李孝利不是沒有理由的... 她不只是漂亮又性感，更是一直在努力傳遞美好的事物.....

7. 李孝利真的是個很溫暖的人ᅲᅲ希望這位YTR的病痛也能夠痊癒...

8. 這樣的人才能夠一輩子當「超級明星」吧

9. 雖然是藝人，但她那份溫柔和深情，真的能透過螢幕感受到...

10. 雖然華麗活躍的超級明星李孝利也很好，但我更喜歡她在平凡日常中展現出的人情味與真誠，真的好帥氣

出處：https://theqoo.net/hot/3788542947

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