《健将联盟》最新剧照：朴宝剑♥金所泫的爱情故事就此拉开序幕！发射「爱情子弹」的模样又傻又可爱

JTBC 全新周末剧《健将联盟》（Good Boy）中，尹东柱（朴宝剑 饰）对池韩娜（金所泫 饰）的纯爱随著剧情进展愈发深厚。而在今天播出的剧集中，将揭晓这段感情的起点。那是他作为国家代表选手时期，对池韩娜一见钟情的瞬间。

官方公开的剧照中，过去国家代表选手村跑道上运动中的尹东柱身影被捕捉下来。然而他的视线只专注於一个方向。当他发现从对面跑道跑来的池韩娜时，自然而然地转过头看向她。虽然奔跑的脚步并未停下，但目光已牢牢锁定在她身上。那如痴如醉的表情，仅凭这一幕就让人猜到这正是一见钟情的瞬间。



另一张剧照中，尹东柱对池韩娜展露灿烂笑容，像是发射「爱情子弹」，而池韩娜却以冷淡无表情回应他的热烈攻势，形成鲜明对比，令人忍俊不禁。尹东柱这段单方面的纯爱，从一开始便预示著将会充满波折。

这份感情随著时间流逝一直延续到现在。尹东柱成为警察后，与池韩娜意外重逢，当她挑衅般地问道：「你还喜欢我吗？」时，他毫不犹豫地直球回应：「嗯，不行吗？」从未隐藏自己的心意。他在选手选拔赛失败、陷入低潮时，池韩娜为鼓励他贴上的「馒头贴纸」，至今仍贴在手机背后；她的立牌弄脏了，他会贴上OK绷；她身边坏掉的路灯，他也亲自修好，用行动表达爱意。





甚至在办案现场也难掩情感。追查走私组织「Monkey」时，两人身份险些曝光，池韩娜突发奇想用手捂住尹东柱的嘴，假装亲吻来化解危机，这也悄悄流露出两人之间未散的情愫。然而池韩娜仍未轻易敞开心扉，冷淡地划清界线说：「绝对不会有喜欢的事发生。」这反而让尹东柱的心意更加深切。



制作组表示：「本集将是尹东柱对池韩娜一见钟情的关键瞬间首次公开，也是两人情感线迎来新局面的转折点。池韩娜同样会展现出丝毫不输尹东柱的『推土机』魅力，请观众们一定要看到最后。」



《健将联盟》第 5 集将於今天（周六，14日）晚间 10 点 40 分(KST)播出。



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