BTS防弹少年团J-Hope《全知干预视角》预告公开！顶「鸡窝头」起床猛练肌肉，独处待机室思念队友

MBC综艺《全知干预视角》昨晚公开了BTS防弹少年团成员J-Hope的预告，展现他在舞台上与日常中的反差感，经纪人提到他曾经发烧到39.5度，超级惊险。

预告片中，J-Hope在韩国、日本、美国、墨西哥举办巡演之后前往曼谷，清晨在酒店醒来，一头堪比鸡窝的乱发让人感觉很有亲近感。 J-Hope在吐司上涂抹草莓酱、享用早餐，一脸幸福地说：「怎么会有这么多好吃的东西呢？」展现出作为世界巨星却亲切可爱的一面。



为曼谷演唱会做准备时，J-Hope又展现出专业严格的一面，谦虚表示自己还有很多不足之处。 经纪人则透露巡演期间J-Hope体温一度高达39.5度，一见到经纪人就说「救救我吧」。

J-Hope感慨距离成员们退伍只剩不到一个月，十分期待重聚，在独自准备演出的过程中也时常提到队友们。 吃饭时会想起大家一起享用的外烩，候场时则想起曾经大家一起围坐的模样，略显落寞地感叹道：「现在就只有我一个人。」



J-Hope表示独自演出是一种挑战，虽然一开始会因为首次单独巡演而感到紧张，但当正式表演开始时，他仍展现出充满能量的舞台。 下周《全知干预视角》也会公开演唱会后台的花絮，令人十分期待。



此外，BTS防弹少年团成员RM与V将於6月10日退伍，Jimin与柾国将於6月11日退伍，SUGA将在6月21日解除兵役义务，全员正式退伍。



J-Hope出演的《全知干预视角》将於6月14日晚11点10分播出。



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