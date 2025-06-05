李成民&姜河那有望演父子！加盟《國際市場：半世紀的諾言》續篇、演繹韓近代史大事件，繼《未生》時隔11年二搭

今日據業內人士透露，十年前轟動一時的電影《國際市場：半世紀的諾言》有計劃拍攝第二部，依舊由尹濟均導演執導，主演有望選中李成民（另譯 李星民、李聖旻）與姜河那。

《國際市場：半世紀的諾言》上映於2014年，以1950年代韓戰後的時代劇變為背景，講述主角德洙（黃晸玟 飾）逃到釜山，遵守與父親的諾言、挑起一家人生活重擔的故事。 這部電影總共動員了1426萬人次的觀眾，至今仍排名韓國電影歷代票房第四名。



時隔11年籌拍的續篇聚焦於與德洙一同赴德國工作的礦工「聖敏」，以及他兒子「世柱」的故事，時間線貫穿1970年代至2000年代，包含1987年六月民主運動、1992年金泳三「文民政府」誕生、1997年亞洲金融風暴、2002年韓日世界盃等韓國近現代歷史的重大事件。

李成民有望飾演主角聖敏，是典型的韓國父親，外表冷漠但內心溫暖、為家庭犧牲一生。 李成民擁有細膩的演技和獨特的溫厚魅力，屢屢帶來票房及口碑佳作，近期作品包括《首爾之春》《南山的部長們》《財閥家的小兒子》《血謎拼圖》等。



姜河那則飾演聖敏的小兒子世柱，就讀首爾大學時親歷民主化運動，並由此迎來人生的轉變。 姜河那近期憑藉電影《野黨》和電視劇《你的味道》雙雙獲得成功，參與主演的Netflix劇集《魷魚遊戲3》將在本月27日隆重上線。



值得一提的是，李成民和姜河那在2014年職場劇《未生》中就有過合作，當時兩人分別飾演張克萊上司「吳相植」次長和資優新職員「張百基」，這次則將飾演父子，預計將為觀眾帶來深刻感動。



《國際市場：半世紀的諾言2》預計下半年開始拍攝，目標在明年上映。 早在年初劇本就被傳出具備極高的商業完成度，因此受到各大經紀公司的高度關注，將由CJ ENM發行、CJ ENMJK Film製作。

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