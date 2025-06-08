26亿全租金被坑！徐玄振亲上法院强拍江南豪宅讨回血汗钱

知名女演员徐玄振因未如期收到退还的高额全租保证金，已亲自向法院申请房产强制拍卖，引起社会广泛关注。 据大法院拍卖资料与不动产登记簿显示，这起纠纷涉及一笔高达26.25亿（韩币，下同）的租金纠纷。

2020年4月，徐玄振以25亿租下首尔江南区清潭洞一处约41坪（135.74㎡）的高级别墅，并於2022年3月再度续租，保证金调涨至26.25亿。 然而租期於2024年4月到期后，房东却未归还保证金。

徐玄振在2024年9月完成租赁权登记后，向法院提出强制执行程序。 首尔中央地方法院随后於今年4月对该房产下达强制拍卖命令。值得注意的是，徐玄振并非唯一债权人。 资料显示，一间建设公司也於2024年9月申请了同一物件的拍卖，而早在今年2月，因房东欠缴税金，该物件亦遭政府查封。该豪宅最初评价价值为28.74亿，但由於首次拍卖流标，目前最低竞标价已下调至约22.99亿。 下一轮拍卖预计於本月17日进行，但能否成功拍出仍属未知数。



根据韩国法律，若该住宅已有租赁权登记的优先承租人（如徐玄振），即使有买家以低价竞标成功，仍需额外支付她的保证金。 这意味著若以目前的最低价落标（约22.9亿），买家实际需支付的总金额将达约49亿，大幅降低投资吸引力。

对於这起事件，徐玄振所属经纪公司Management SOOP低调回应：「这是艺人私生活的一部份，无法提供确认或评论。」

根据2023年6月1日实施的《全租诈骗特别法》统计，截至目前，全国认定的租屋诈骗受害者已达3.4万人。 其中首尔占比最高，达27.4%（8334件），其次为京畿道、大田、仁川等地。在受害类型方面，多世代住宅（30.3%）、办公室型套房（20.8%）与多户型住宅（17.8%）为主要高风险物件，显示南韩房市问题仍未解决。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻