6月看這部！漫改劇《我奪走了公爵的初夜》預告：徐玄＆玉澤演一起度過一夜後，竟然就要結婚了？！

預告超爆笑！期待徐玄、玉澤演合作！

《我奪走了公爵的初夜》由徐玄、玉澤演主演，以朝鮮時代為背景，講述平凡的女大學生穿越附身在小說中戲份不多的配角身上，無意間與小說的男主角共度一夜，展開的浪漫奇幻劇。



公開的最新預告中，是醉酒後稀裏糊塗地與慶成君（玉澤演 飾）度過一夜的車善冊（徐玄 飾），之後慶成君作為男人就是要直進，於是牽起車善冊的手對她說：「我打算和車善冊姑娘成親！」讓臨時演員車善冊的人生迎來波瀾。



慶成君的一句話「既然奪走了初夜，所以互相負責是理所當然的。」這句話讓車善冊的內心逐漸動搖。她聲稱自己只是路過的小配角並劃清界限，但...慶成君又對她說：「是我選擇這樣的你。」就這樣開始越來越親近的兩人，今後會寫出怎樣的故事？讓人好奇！



因爲是小說中的世界，所以不尋常的展開也非常有趣！ 清純可憐的代名詞女主角趙恩愛（權韓率 飾）壁咚鄭秀謙（徐范俊 飾），鄭秀謙則向車善冊告白，再加上惡女都華善（池慧元 飾）若無其事地走向臥室，小說劇情怎麼有點狗血 XD

而《我奪走了公爵的初夜》由《偶然遇見的你》共同導演李雄熙執導，《Oh！英心》全善英編劇執筆，將在6月11日播出，香港觀眾可以透過「黃Viu」收看。

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