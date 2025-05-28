YG新女團確定4人組！公開首位成員「EVELLI」，網：大概3年後見、感覺和BABYMONSTER形象重疊！

繼 BLACKPINK、BABYMONSTER 之後，YG新女團成員首次公開，吸引全球粉絲們的關注！

YG娛樂28日在官方頻道上傳「YG NEXT MONSTER | EVELLI - ‘Nosebleeds’」的影片。這是練習生每月進行的月末評價的影片，首次揭開神祕面紗的是澳洲出身的EVELLI 。

EVELLI 選擇 Doechii 的〈Nosebleeds〉，音樂一開始，展現與可愛的外貌相反魅力的中低音嗓音，超級抓耳！隨著節奏加快，她展現有速度感的 Rap，還會隨著動感的聲音變奏，令人讚嘆不已！據YG娛樂透露，EVELLI 正在成長爲不僅具有高水平的主唱、Rap 實力，還兼備韓語、英語、西班牙語等多種語言能力的「全能藝人」



影片一公開引發熱烈討論，網友紛紛表示：「做得好！梁鉉錫想炫耀一下，應該很著急吧」、「Jennie妹妹的感覺」、「長得很可愛！反正會做得更好，也不是會馬上出道」、「還不錯，但感覺和 BABYMONSTER 的形象重疊了」、「好像還沒到出道的程度！2～3年後出道才對」、「果然 YG 是嘻哈、是 Rap」、「大概三年後見」、「是不是公開的太快了...」「看來 BABYMONSTER 不太滿意，所以梁鉉錫好像在快點準備下一個」、「等 BABYMONSTER 長大了再公開也不遲啊」、「總之好好養吧！對女愛豆們好一點」等等。

之前，YG娛樂總製作人梁鉉錫透露「新女團已確定由4名成員組成」，近期將公開各成員的練習過程和介紹成員訊息的宣傳活動。第一棒出場的 EVELLI 以充滿才能和實力給人留下強烈的存在感，讓人期待接下來公開的成員們。



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