Disney+ 新劇《血謎拼圖》演技全員無死角！金多美學生妹look破大案，孫錫久臉很苦但我好愛

如果你已經看膩千篇一律的韓劇套路，那麼這部 Disney+ 最新原創劇《血謎拼圖》（나인퍼즐）絕對會讓你眼前一亮！

本劇於5月21日首播，一口氣釋出11集中的前6集，僅僅開播就憑著新鮮的敘事結構和緊湊劇情，引爆討論度，被不少劇迷譽為「久違的高完成度類型劇」。



劇情亮點：

故事圍繞現任犯罪側寫師「尹異羅」（金多美 飾）展開，她10年前失去了最愛的叔叔東訓（池珍熙 飾），兇手至今未明。而刑警「金瀚泉」（孫錫久 飾）則一直懷疑這宗懸案背後，異羅可能就是殺人犯。兩人從誤解、對立，到開始攜手合作，逐步逼近真相。劇中每起案件都像是一塊拼圖，隨著故事推進，慢慢拼湊出更大的謎局──目前已經出現四片拼圖，觀眾都在期待下一片的登場！



風格特色：

本劇在氛圍塑造上別出心裁，甚至帶點漫畫感。異羅經常穿著學院風裙裝搭配領帶，戴上眼鏡進入推理模式時，不少人笑說讓人聯想到「名偵探柯南」！與此同時，孫錫久飾演的瀚泉則完全相反，腳踏實地、硬派派出所氣質，兩人極端的化學反應，恰恰成為全劇最大看點之一。



特別值得一提的是，劇中設計了很多「觀眾也能參與推理」的場景。例如異羅與團隊重演兇手心理、互相問答「為什麼殺人？殺人後什麼感覺？」觀眾也能隨著這些細節，加入推理樂趣。



華麗卡司：

除了金多美、孫錫久兩位主演，還有朴圭瑛、李熙俊、玉子妍、李星民等實力派演員登場，即使只是一場戲，都能留下深刻印象，稱得上是「沒有演技黑洞」的陣容。



播出資訊：

目前已公開6集，接下來5月28日將更新3集，6月4日再更新最後2集。總共11集，正適合一口氣追完，解鎖所有拼圖真相！

如果你喜歡燒腦推理、角色之間極致對立又互補的化學反應、《血謎拼圖》一定會讓你追得停不下來！ 要不要幫你整理個「追劇筆記」或推薦清單？直接開一波！

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