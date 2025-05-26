和朴宝剑因《Good Boy健将联盟》结为好友，许城泰嫉妒「朴宝剑汤餐厅」：是我先看到的！

JTBC由朴宝剑、金所泫与许城泰（许成泰）等人主演之新戏《健将联盟》（Good Boy）即将在本周31日首播，许成泰昨（25）日再次来到《我家的熊孩子》，宣传《健将联盟》聊到了因戏结为好友的朴宝剑。

许城泰介绍《健将联盟》不忘提醒：「最重要的是朴宝剑有演。」笑翻现场。提到朴宝剑，他透露自己都会介绍美食店给朴宝剑，笑说「即便他赚得多，但自己是哥哥还是要付钱」，更说：「一开始都是我结帐，之后会见机行事了。」再次引起众人大笑。



他还说《健将联盟》是在釜山拍摄，而自己是釜山人，会带朴宝剑道某个很常去的猪肉汤饭店，老板从来不知道自己去过，结果某天竟看到店里挂了朴宝剑的照片和签名！朴宝剑日本粉丝还当作打卡点相当爱去，许城泰委屈(?)地说：「我去了三、四年了！」主持人申东烨帮腔：「如果去了朴宝剑打卡店要知道，那里原本是许成泰打卡店！」许成泰笑倒，说老板现在已经知道了。



喜爱各种迷因、Challenge舞蹈的许城泰，以前就在《熊孩子》表演过Wanna One〈Pick Me〉，这次又带来NCT Mark solo曲〈1999〉芭蕾版！而过去他以《鱿鱼游戏》爆红开始上各大综艺节目时经常害羞，现在已几乎看不太到他害羞模样了，还能游刃有余接主持人的哏呢！



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▼附上「朴宝剑汤饭店」旅游资讯

장터국밥

营业时间：周一至周六09:30～19:30，周日公休

地址：釜山西区九德路118号街12（부산 서구 구덕로118번길 12）

电话：051-241-4549

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