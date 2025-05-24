《比天堂還美麗》搶先看片段再引震驚：小絮竟想取代李海淑？ ！挨批「三流狗血出軌劇」，本周大結局如何收尾成焦點

Netflix劇集《比天堂還美麗》上週播出第10集，居然出現小絮（韓志旼 飾）和高樂俊（孫錫久 飾）的吻戲，回憶裡的兩人看起來就像一對甜蜜情侶，令很多觀眾感到驚訝和困惑。 今早公開的第11集搶先看影片，內容更加驚掉下巴...

影片中，小絮抱住樂俊，悲傷無助地問：「如果我消失，樂俊會幸福嗎？ 我問你愛不愛我，你為何不回答？ 因為你不愛我嗎？」小絮突然語氣一變，陰暗狠毒地說：「我想對一無所知的老闆全盤托出，讓她和我一樣痛苦。」樂俊也露出難過的表情。



小絮繼續傾吐心聲：「昨晚我有一個非常糟糕的想法。 既然不可以是三個人，必須是兩個人，也許應該我退出吧。 但如果是老闆退出，也一樣會變成兩個人，不是嗎？」鏡頭一轉，李海淑躺在沙發睡覺，小絮經過時突然心有所想，拿起枕頭一步步靠近沙發，似乎暗示小絮打算除掉李海淑、取而代之。



很多觀眾對這樣的劇情感到憤怒不解：「完全可以成為一部優秀劇集，為什麼要拍成三流狗血不倫劇？」「即便韓志旼真的是年輕的金惠子，也不該拍得這麼像出軌吧？」「本以為是《良善之地》，結果竟是《懼裂（完美物質）》」「為什麼要用如此優秀的演員拍狗血劇？」「丈夫也太垃圾了，出軌怎可以上天堂？」「在天堂出軌不會收到葡萄嗎？」「一開始宣傳成溫暖療癒的喜劇，結果變成這樣kkk」「這裡真的是天堂嗎？」「編劇是不是想說，不管現世再怎麼糟糕，都比天堂好？」「原來比天堂還美麗的地方就是現世啊」。



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