《機智住院醫生生活》鄭準元獲得人生角色「具道圓」！直到最後一刻都令人心動不已～

演員鄭準元透過《機智住院醫生生活》展現了實力派演技、與個人獨特魅力表現亮眼，成功刷新了他的「人生角色」。（跟高允貞真的太配了～）

鄭準元在18日播畢的 tvN 週末劇《機智住院醫生生活》中，飾演鐘路律帝醫院婦產科四年級住院醫師：具道圓，至最後一集都真實呈現了具道圓本人的模樣，展現了完美的熱演。



在當天播出的劇集中，具道圓與吳怡瑛（高允貞 飾）之間令人心動的浪漫化學反應，成功吹起一波波粉紅泡泡旋風。開始憧憬與吳怡瑛共度未來的具道圓，雖然驚喜求愛計劃沒有如願，但仍用屬於他的方式傳遞真心，並獻上甜蜜之吻，讓觀眾的心跳在最終一刻也隨之加速。



在這個過程中，鄭準元透過逼真的情感演繹，生動呈現出具道圓逐漸加深的情感，牢牢刻畫出浪漫男主的存在感。無法壓抑情感的眼神、溫暖又可愛的男友魅力、霸氣直球式的告白...等，都成為令人心動的關鍵瞬間，讓觀眾們更加著迷。



特別是透過這部作品，鄭準元展現出關照後輩的好前輩風範到令人會心一笑的真實男友感，發揮多重魅力，堪稱是讓人「深陷具道圓」的精彩表現。

這樣的熱演也引發大眾與話題性的雙重熱烈反響，讓鄭準元一舉躍升為新一代人氣演員。以優秀的角色消化能力與紮實的演技為武器，鄭準元透過此次《機住醫》，在觀眾心中留下深刻印象，劃下成功句點。



如此完美詮釋人生角色的鄭準元，未來又將以何種模樣帶來嶄新的演技變身，令人倍感期待。

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