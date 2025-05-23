【韩网热门】aespa Karina新墨镜广告预告片出炉，引全网大赞：居然连这发色都能驾驭

女团aespa成员Karina为某墨镜品牌拍摄的全新广告公开预告片。她一头紫色柔顺长发登场，被网友大赞「比AI还像AI」！

韩国网友评论：

1.发色也太好看了吧 疯了 完全就是AI本人

2. 疯了 太美了

3. 美到离谱

4. 太xx漂亮了

5. 那副墨镜真合适 哈哈哈

6. Jennie也有 Karina也有 攻击力太强了

7. 头发颜色很适合她，说不出哪里奇怪，就是漂亮

8. æ-Navis真的失业了

9. 太绝了！Karina是最棒的，发色超级适合她

10. 和Gentle Monster的形象好配

11. 一边觉得漂亮一边看到墨镜能摺叠，直接震惊「啥？？ 」

12. 跟Karina形象太搭了ᄏᄏᄏᄏᄏ

13. 和Gentle Monster简直天作之合

14. 完美契合

15. 肯定很贵吧 ᅲ

16. 哇，必须得结婚才行...！（夸张赞美）

17. 她广告真的拍好多

18. 居然能驾驭那种发色，墨镜还能折太神奇了

19. 真的是染的头发吗？ 哇... 简直像AI一样

20. 比AI还像AI，真是服了

21. 发色也太合适了，完全大加分

22. 我完全没意识到这发色特别，看广告时只是觉得好好看; Karina的风格造型太完美了

原文：https://theqoo.net/square/3747878709

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