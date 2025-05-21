《Run Jin》湯姆克魯斯炫耀自己知道BTS！最愛的韓式炸雞&熱情的人們，Jin反過來推薦他另一道刺激美食

有生之年，居然能看到BTS防彈少年團 Jin 跟湯姆·克魯斯（Tom Cruise，阿湯哥）同框，真的好令人感動啊～！完整節目已公開囉。

好萊塢巨星湯姆·克魯斯出演了 Jin 的個人網路綜藝《Run Jin》（奔跑吧，碩珍）宣傳新電影《不可能的任務：最終清算》，爽朗的笑聲令人留下了深刻印象。



【湯姆·克魯斯自信喊出知道 BTS！】

開頭 Jin 就好奇地問：「你知道BTS嗎？」

阿湯哥自信地喊出：「當然知道！」

Jin：「我居然會在湯姆·克魯斯面前說出這句話，真是太高興了。」



阿湯哥：「是的！我知道BTS，我當然知道，大家都知道BTS。」

Jin 對著鏡頭炫耀著：「BTS的成員們啊，湯姆·克魯斯說知道我們耶。」

之後，湯姆·克魯斯很認真地分享道：「首先我想說的是，真心祝賀你，我想說BTS和Jin到現在為止做到的一切都太厲害了！我是你們的忠實粉絲（字幕開心打上：是ARMY），很高興能在這裡和你見面。」Jin對此也感到非常光榮。



而Jin也開心地分享到，因電影分級年齡限制的關係，印象很深刻的是自己15歲時，看得第一部電影就是《不可能的任務》，真的很榮幸可以訪問到湯姆·克魯斯。

【Jin 推薦湯姆·克魯斯的韓國刺激美食】

被問到「對韓國最有印象的是？」湯姆·克魯斯表示首先是熱情的人們，歷史文化，食物也非常好吃，也拍了很多很棒的電影，當然還有音樂。



湯姆·克魯斯還分享了自己吃到韓式BBQ炸雞真的很美味，也吃過烤五花肉。還反問Jin最喜歡的食物是什麼？Jin推薦了水拌生魚片，自己喜歡刺激的食物，切好的生魚片加上蔬菜和海鮮，以及韓國調味辣醬加在一起，相當美味！



【Jin 推薦湯姆·克魯斯的韓國刺激美食】

Jin 也有幸率先欣賞的電影，對此讚不絕口，湯姆·克魯斯表示電影總共花了7年拍攝，很多動作戲就光了好幾年的時間準備，技術難度相當高，水中拍攝真的非常危險，空中戲也是本人親自上陣，從特技飛機、噴射機到直升機、跳傘等等，掌握這些操控能力就花了很多時間。



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