嚴泰九竟然挑戰擔任綜藝MC主持人！《單純勞動：Workman外傳》會不會在鏡頭前心跳太快無法訪問～

演員嚴泰九是大家公認的最害羞I人，進行見面會的時候更是一邊觀察著他的心跳速率，如果飆升太高就先請他回到後台休息，心跳平復之後才能出場面對觀眾。而今日竟傳出嚴泰九即將挑戰生涯首度的綜藝節目MC任務！

韓媒Sports Chosun表示嚴泰九可能接下《單純勞動：Workman外傳》的主持人，而這個節目是讓主持人體驗各行各業工作的環境，嚴泰九必須在現場一邊進行著工作，一邊與各方嘉賓們聊天。對於相當內向害羞的嚴泰九能勝任嗎？一直以來嚴泰九所上過的綜藝節目應該是手指頭都數得出來的，但也總是有著特別的綜藝笑點。



嚴泰九相當容易緊張，不管是他在粉絲見面會或是在綜藝節目等待時的側拍，都能看得出他害羞內向的一面，每當參與綜藝節目演出總是會讓他心跳數爆表，也成為話題討論，時常在正式演出前表示自己非常緊張，又是流著手汗又是不戴眼睛刻意讓眼前模糊，感覺在鏡頭前相當不自在。在粉絲見面會上也直接實測他的心跳速度，聽說現場高達每分鐘150下！



不過嚴泰九願意挑戰綜藝節目MC應該是相當令人期待的。嚴泰九是電影中常出現的熟面孔，他冷酷的外型加上超低嗓音，讓他總是演出凶狠的黑道角色，不過一直到近期浪漫愛情電視劇《陪玩的女人》搞笑的反轉意外散發他不同的魅力，嚴泰九開始變得更加活躍，而接下來的綜藝挑戰也相當令人期待。



《單純勞動：Workman外傳》將透過YT上相當活躍的節目頻道公開，第一集將於5月28日上線，請大家密切注意。

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