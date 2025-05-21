严泰九竟然挑战担任综艺MC主持人！《单纯劳动：Workman外传》会不会在镜头前心跳太快无法访问～

演员严泰九是大家公认的最害羞I人，进行见面会的时候更是一边观察著他的心跳速率，如果飙升太高就先请他回到后台休息，心跳平复之后才能出场面对观众。而今日竟传出严泰九即将挑战生涯首度的综艺节目MC任务！

韩媒Sports Chosun表示严泰九可能接下《单纯劳动：Workman外传》的主持人，而这个节目是让主持人体验各行各业工作的环境，严泰九必须在现场一边进行著工作，一边与各方嘉宾们聊天。对於相当内向害羞的严泰九能胜任吗？一直以来严泰九所上过的综艺节目应该是手指头都数得出来的，但也总是有著特别的综艺笑点。



严泰九相当容易紧张，不管是他在粉丝见面会或是在综艺节目等待时的侧拍，都能看得出他害羞内向的一面，每当参与综艺节目演出总是会让他心跳数爆表，也成为话题讨论，时常在正式演出前表示自己非常紧张，又是流著手汗又是不戴眼睛刻意让眼前模糊，感觉在镜头前相当不自在。在粉丝见面会上也直接实测他的心跳速度，听说现场高达每分钟150下！



不过严泰九愿意挑战综艺节目MC应该是相当令人期待的。严泰九是电影中常出现的熟面孔，他冷酷的外型加上超低嗓音，让他总是演出凶狠的黑道角色，不过一直到近期浪漫爱情电视剧《陪玩的女人》搞笑的反转意外散发他不同的魅力，严泰九开始变得更加活跃，而接下来的综艺挑战也相当令人期待。



《单纯劳动：Workman外传》将透过YT上相当活跃的节目频道公开，第一集将於5月28日上线，请大家密切注意。

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