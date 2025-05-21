Disney+犯罪韩剧《血谜拼图》今天首播：金多美&孙锡久，悬疑感与实力派火花并存的极限搭档来了！

小编整理出《血谜拼图》的【三大看点】供大家参考！两位超强实力派演员，金多美跟孙锡久（孙锡求）合作，绝对是必看的一大因素！！

Disney+犯罪悬疑剧《血谜拼图》讲述尹异罗（金多美 饰）经历了充满悲剧的童年，长大后成为一名犯罪侧写师，并被卷入一个危险的新案件。由於遭到凶手玩弄，异罗被迫与经常怀疑她的刑警同事金瀚泉 (孙锡久 饰)合作，透过拼图碎片解密，希望在另一名受害者出现之前破案。



看点一：尹钟彬导演打造的推理惊悚巨作

《毒枭圣徒》导演尹钟彬亲自执导，以干练叙事和紧凑节奏构筑一场围绕「拼图」展开的连环凶杀案。睽违十年再起的命案、神秘碎片的现身，铺陈出步步逼近的心理战与真相追击。



看点二：金多美 X 孙锡久，悬疑与火花并存的极限搭档

金多美饰演失忆的目击者兼侧写师「尹异罗」，孙锡久（孙锡求）饰演坚信她涉案的刑警「金瀚泉」，两人从敌对到共事，时而猜忌、时而协作，展开一段悬在刀锋上的微妙关系。角色之间的化学反应也令人充满好奇。



除此之外，责任感十足的汉江署重案二组组长「梁正护」（金成均 饰），以及满满MZ世代特质的重案二组忙内「崔算」（玄奉植 饰），个性鲜明的角色搭配扎实的演技，也为剧集增添更多可看性。



看点三：记忆、真相与拼图——10年悬案再度引爆

一块来自过去的拼图碎片，引爆与十年前命案相连的案件。尹异罗与金瀚泉再次交会於命运现场，记忆的缺口是否藏有真相？11集推理迷宫，层层堆叠悬念，令人欲罢不能，尹导势必以别具一格的推理惊悚风格掳获全球观众的心。



《血谜拼图》第1至6集将於5月21日下午独家上线 Disney+，第7至9集於5月28日公开，最终第10至11集则於6月4日释出，总共11集。



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